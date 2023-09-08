Томича избили в Австралии. События попали на видео, но неизвестно, когда оно было снято
Бернарда Томича избили в австралийском городе Серферз-Парадайз.
В интернете появилось 16-секундное видео, где двое мужчин бьют человека, похожего на Томича, и выкрикивают оскорбления.
События происходят возле тату-салона, но неизвестно, когда именно они были сняты.
Полиция Квинсленда сообщила, что ей известно о видео с нападением. «Не удалось получить подтверждение, когда это случилось», – сказал представитель полиции.
По словам полиции, они не могут провести расследование, поскольку нет заявления от пострадавшего.
Сам Томич на этой неделе играл на «Челленджере» в Стамбуле и выбыл во втором круге.
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