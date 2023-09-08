Томича избили в Австралии. События попали на видео, но неизвестно, когда оно было снято

Теги происшествия ATP Бернард Томич Теннис

Бернарда Томича избили в австралийском городе Серферз-Парадайз.

В интернете появилось 16-секундное видео, где двое мужчин бьют человека, похожего на Томича, и выкрикивают оскорбления.

События происходят возле тату-салона, но неизвестно, когда именно они были сняты.

Полиция Квинсленда сообщила, что ей известно о видео с нападением. «Не удалось получить подтверждение, когда это случилось», – сказал представитель полиции.

По словам полиции, они не могут провести расследование, поскольку нет заявления от пострадавшего.

Сам Томич на этой неделе играл на «Челленджере» в Стамбуле и выбыл во втором круге.

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11 комментариев

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Антон Г
жесть
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Никита Лутченко
Похоже на постанову,честно говоря
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Nikolay Stavrogin
Даже не знаю, кто большие кретины, те, которые бьют в голову ногой лежачего или который снимает.
Напомнило мем, как человек тонет, а 10 человек стоят снимают.
+3
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Typizza
Вот и разобрался с Ником.
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Пользователь Имени
Когда Кириос публично заявил, что Томич ему должен за авиабилет было понятно, что там что-то не так и теннис для Бернарда скажем так "не на первом месте".
Жаль, парень был не бесталанный
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Dikki Shelton
Наверное что то сам натворил, поэтому и заявление не написал. ☺
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Диономис
Все еще верю в камбек Томича, будет голливудская история!)
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Renki
Кириос и Коккинакис обид не прощают...😎
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Сергей48
Ответ Пользователь Имени
Когда Кириос публично заявил, что Томич ему должен за авиабилет было понятно, что там что-то не так и теннис для Бернарда скажем так "не на первом месте". Жаль, парень был не бесталанный
Со стороны Ника, это не гуманно?)
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Пользователь Имени
Ответ Сергей48
Со стороны Ника, это не гуманно?)
Это в большей степени характеризует Томича, который совсем недавно одним участием в ТБШ (рейтинг долго позволял) зарабатывал на десятки таких перелётов
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