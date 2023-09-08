Киз о том, что не подала на финал US Open: «В начале турнира все были бы очень, очень рады дойти до полуфинала. Сейчас ситуация отстойная»

Мэдисон Киз прокомментировала поражение от Арины Соболенко в полуфинале US Open.

Американка вела 6:0, 5:3, но в итоге проиграла второй и третий сет со счетом 6:7(1), 6:7(5).

– Очевидно, что я очень хорошо начала. А она поначалу не показывала максимум. Потом, со второго сета, матч стал гораздо упорнее. Я вела с брейком и зажалась, когда подавала на матч. Она играла свободно. А дальше, мне кажется, мы шли вровень.

В целом я считаю, что это был очень хороший матч с довольно высоким уровнем тенниса. Просто, к сожалению, я в итоге проиграла.

– Когда вы вернулись с перевязанной ногой, это повлияло на вашу силу, скорость? Как-то помешало вашей игре?

– Нет.

– Кажется, полуфинал – это довольно хороший результат. Можете подвести итоги турнира, станет ли он для вас трамплином в дальнейшем в этом году?

– Думаю, в начале турнира все были бы очень, очень рады дойти до полуфинала. Сейчас ситуация отстойная. Но да, я думаю, что можно обратить ситуацию в позитив. В этом сезоне по-прежнему есть чем гордиться и предстоит сыграть еще много матчей.

Соболенко прошла от отчаяния (когда ее громили) до облегчения (когда перестали) и финала US Open. За титул сыграет с Гауфф

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