Зверев об итоговом: «Я бы хотел, чтобы Синнер и Алькарас были в одной группе, а мы бы сыграли другой турнир»

Зверев пошутил об том, какую жеребьевку бы хотел на итоговом турнире.

Александр Зверев и Бен Шелтон ответили, в какую группу на итоговом турнире они надеялись попасть – с Карлосом Алькарасом или Янником Синнером. Им задали этот вопрос на пресс-конференции перед началом турнира.

Напомним, согласно жеребьевке они сыграют в группе Бьорна Борга вместе с Янником Синнером и Феликсом Оже-Альяссимом или Лоренцо Музетти.

Шелтон: Я впервые играю на итоговом здесь, в Италии. Я люблю, когда на матче много зрителей, мне нравится ощущать эту энергию – неважно, болеют за меня или против. Так что я хотел попасть в группу, в которой будут итальянцы, чтобы это почувствовать и получить этот опыт (улыбается). Я подумал, что это было бы классно.

Зверев: Карлос (Шелтон смеется). Что? Нет, честно говоря, без разницы. Хотя разница, конечно, есть, но они оба сильнейшие. Но для меня именно на этом покрытии, более быстром, чем в Париже, и в помещении Янник лучший в мире. Думаю, если бы вы спросили Карлоса, он бы тоже с этим согласился.

Конечно, каждый может обыграть каждого в конкретный день. Карлос может обыграть Янника, и наоборот. Но последние два года я был в одной группе с Карлосом, и я смог победить в обоих матчах.

Но тут нет такого, что один из них по уровню очень высоко, а другой очень низко. Я бы хотел, чтобы они оба были в одной группе, а мы бы сыграли другой турнир, но как есть (смеется).