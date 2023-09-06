Белорусская теннисистка Арина Соболенко второй раз подряд вышла в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису, где встретится с опытной американкой Мэдисон Киз. Матч состоится на центральном стадионе турнира имени Артура Эша в ночь с 7 по 8 сентября, начало не ранее 03:15 по московскому времени.

US Open: Арина Соболенко — Мэдисон Киз прямая трансляция матча 08.09.2023

Арина Соболенко вышла на пик своей карьеры. В понедельник она станет первой ракеткой мира, ее результаты за последние полтора года впечатляют. Достаточно сказать, что с учетом прошлогоднего US Open она пятый раз подряд выходит в полуфинал турниров Большого шлема, а всего на ее счету семь полуфиналов на мейджорах. Начиная с 2016 года она первая теннисистка в туре, которой удалось выйти во все полуфиналы ТБШ. Последней, кто добился такого достижения, стала Серена Уильямс. Наконец, белоруска в этом сезоне одержала уже 22 победы на турнирах Большого шлема. В нынешнем столетии только две теннисистки опережают Соболенко по этому показателю. Та же Серена Уильямс дважды в 2009 и 2015 году, а также другая американка Дженнифер Каприати в 2001 году выиграли по 24 матча. Так что у Арины есть все шансы повторить это достижение. На этом турнире всех своих соперниц она попросту подавляет мощной игрой. Ни одна из них не смогла взять у Соболенко больше пяти сетов. Характерен был в этом смысле четвертьфинальный поединок с китаянкой Циньвэнь Чжен, которая смогла выиграть первый гейм лишь при счете 5 : 0 в пользу соперницы. Постаралась навязать борьбу во втором сете, но продержалась только до его середины.

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Мэдисон Киз находится в отличной форме. Ее четвертьфинальный поединок против Маркеты Вондроушовой из Чехии сложился неожиданно легко а пользу американки, которая выиграла с таким же счетом, как и Арина свой — 6 : 1, 6 : 4. Впрочем Маркета еще до матча жаловалась на травму руки, полученную в матче четвертого круга. Наверняка она сказалась, но нужно и отдать должное Киз. Для Мэдисон полуфинал против Соболенко будет шестым в карьере. По этому показателю в туре ее превосходит только пять действующих теннисисток. Лучшим достижением Киз на Открытом чемпионате США является выход в финал, но случилось это шесть лет назад. В 2017 году она практически без борьбы уступила своей соотечественнице Слоун Стивенс. На текущем турнире у нее был только один сложный поединок против Людмилы Самсоновой в третьем круге. Россиянка смогла выиграть первый сет, но в дальнейшем Мэдисон перевернула ход матча и в двух остальных сетах позволила своей сопернице взять только четыре гейма. Многие предполагали, что в четвертом круге Киз уступит своей соотечественнице Джессике Пегуле, но и тут Мэдисон не оставила шансов сопернице. При этом особых предпосылок к нынешнему успеху не было. После четвертьфинала Уимблдона она лишь раз дошла до подобной стадии на трех хардовых турнирах.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Соболенко — 2

победы/поражения Соболенко в 2023 году — 49/10

победы/поражения Соболенко на харде — 29/5

рейтинг ATP Киз — 17

победы/поражения Киз в 2023 году — 33/11

победы/поражения Киз на харде — 19/7

Факты и статистика перед матчем Соболенко — Киз

Мэдисон Киз выиграла семь матчей из последних десяти. В целом у нее 62 процента побед на харде за карьеру. У Соболенко такие победы составляют 71 процент. В последних пяти матчах подряд для победы белоруске хватило двух сетов.

Статистика личных встреч Соболенко — Киз

Последний раз соперницы встретились как раз в четвертьфинале Уимблдона, и Арина выиграла очень легко со счетом 6 : 2, 6 : 4. Всего за карьеру теннисистки играли друг с другом три раза, счет 2 – 1 в пользу белоруски. Киз победила в 2021 году на травяном турнире в Берлине в трех сетах.

Прогноз на матч Соболенко — Киз

Ких находится в хорошей форме, но Соболенко нисколько ей в этом не уступает а, наоборот, превосходит. Лучше американки она и в игре. У нее более мощная подача, сильные удары, в последнее время ей удалось справиться с психологическими проблемами, которые приводили к огромному количеству ошибок. Все это и привело Арину на вершину мирового тенниса. Американке будет очень непросто. Букмекеры отдают преимущество второй ракетке мира. Winline предлагает на победу Соболенко коэффициент 1,36, успех Мэдисон оценивается коэффициентом 3,22.

Наш прогноз: Киз опытная и сложная соперница, но раньше часто бывало так, что ее игра под давлением сильных оппоненток попросту рассыпалась. Арина именно такая и начнет играть в силовой манере с первых геймов, постарается ошеломить Мэдисон. Все может закончится довольно быстро. Ставим на Соболенко с форой -2.

Расписание US Open 2023