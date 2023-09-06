Вторую полуфинальную пару на Открытом чемпионате США по теннису составили Арина Соболенко из Беларуси и американка Мэдисон Киз. Матч теннисисток состоится в ночь с 7 на 8 сентября, начало не ранее 03:15 по московскому времени.

Соболенко — Киз: прогноз на полуфинал US Open 2023

Встреча пройдет на центральном корте турнира имени Артура Эша. Прямую видеотрансляцию болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

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Арина Соболенко пока вторая ракетка, но в понедельник она впервые в карьере официально поднимется на первую строчку мирового рейтинга. У мужчин после очередного успеха Новака Джоковича начинается подсчет его новых рекордов. Теперь вполне можно считать и достижения Соболенко. Правда, они уступают по масштабу тому, чего добился великий серб, но впечатляют. Арина на пятом турнире Большого шлема подряд будет играть в полуфинале, а победа над китаянкой Циньвэнь Чжэн стала для нее 22-й в нынешнем сезоне на мейджорах. В XXI веке больше побед в одном сезоне, по 24, удавалось добиться только двум американкам: Серене Уильямс дважды и Дженнифер Каприати. Арина вполне может повторить этот успех. Но впереди еще два сложных матча.

Мэдисон Киз никогда не побеждала на турнирах Большого шлема, хотя была очень близка к успеху здесь же на US Open в 2017 году. Она вышла в финал, но уступила в нем соотечественнице Слоун Стивенс, причем один из сетов проиграла под ноль. Сейчас Мэдисон набрала неплохую форму и вполне может повторить достижение шестилетней давности. Впереди самая сложная соперница, но и обыграла на турнире она сильных Джессику Пегулу и Маркету Вондроушову. Правда, в первом случае Джессика вообще была не похожа на себя, хотя затем в полную силу выступила в матче парного разряда. В втором Вондроушова играла с травмой руки и по большому счету играла вполсилы. Соболенко это совершенно иной уровень тенниса.

Теннисистки за всю карьеру пересекались на теннисных турнирах трижды, счет 2 – 1 в пользу Арины. Выиграла она в первом матче в 2018 году, он единственный, который состоялся на харде. Два остальных поединка прошли на траве. В 2021 году Киз выиграла в Берлине, а в четвертьфинале минувшего Уимблдона победу в двух сетах одержала белоруска. Букмекеры отдают ей преимущество и сейчас. Winline предлагает на победу Соболенко коэффициент 1,36, выигрыш Мэдисон оценивается коэффициентом 3,22.

Расписание US Open 2023