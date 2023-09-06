На Открытом чемпионате США по теннису настала пора полуфинальных поединков. В женском одиночном турнире нас ждет ремейк недавнего финала мастерса в Цинциннати. Шестая ракетка мира Коко Гауфф будет играть с десятой ракеткой Каролиной Муховой из Чехии. Матч состоится в ночь с 7 на 8 сентября на центральном корте имени Артура Эша, начало не ранее 02:00 по московскому времени.

US Open: Коко Гауфф — Каролина Мухова прямая трансляция матча 08.09.2023

Коко Гауфф уже добилась на домашнем мейджоре самого высокого своего достижения. В 2022 году она играла на US Open в четвертьфинале и вот теперь сделала еще один шаг вперед. Нынешний сезон в целом можно назвать для нее довольно успешным. Начала она его с победы на турнире в Окленде, а затем на Australian Open дошла до четвертого круга, где проиграла Алене Остапенко из Латвии. Реванш получился весьма показательным, ведь встретились теннисистки как раз в четвертьфинале Открытого чемпионата США, и Коко разгромила свою соперницу. Даром, что Алена ранее выбила из турнира первую ракетку мира Игу Швентек. После игры она жаловалась, что было мало времени на восстановление, но все эти отговорки в пользу бедных. Остапенко есть Остапенко со своей нестабильной игрой. На Roland Garros Гауфф уступила в четвертьфинале Иге Швентек, но вскоре выиграла еще один турнир в июле в американском Колледж Парке. Затем случился успех в Цинциннати, где Коко взяла реванш в полуфинале у Швентек, а потом выиграла решающий поединок как раз у Каролины Муховой. Несмотря на отличную форму Гауфф в трех из пяти поединках на турнире ей приходилось играть три сета, но во всех случаях в решающих партиях она выглядела гораздо убедительнее всех соперниц.

Результаты US Open 2023

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

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Каролина Мухова давно известна в туре, в 2019 году она по итогам сезона подбиралась даже к первой двадцатке рейтинга, но больших достижений на ее счету не было. Таких теннисисток среднего уровня с локальными успехами много. Периодически у них случаются удачи. Была таковая и у Каролины. В 2021 году она вышла в полуфинал Australian Open, где уступила американке Дженнифер Брэди. Есть на ее счету одна победа на турнире WTA и на этом все. Прошлый год для Каролины получился совсем плохим, и дело даже не в результатах. Спортсменку стали мучить травмы. Сама она в интервью сказала, что ей понадобилось время, чтобы понять, как не травмироваться практически после каждого поединка. В результате нынешний сезон получается для нее самым успешным в карьере. На Roland Garros она смогла выйти в финал, где в трехсетовом поединке уступила Иге Швентек. Накануне US Open случился еще один финал в Цинциннати, и вот она впервые сыграет в полуфинале US Open, ранее она доходила на этом мейджоре только до четвертого круга. Самым сложным у Муховой получился матч четвертого круга против китаянки Ван Синюй. Победа пришла только в третьем сете, который чешка выиграла уверенно. В четвертьфинале она разгромила румынку Сорану Кырстю.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Гауфф — 6

победы/поражения Гауфф в 2023 году — 43/13

победы/поражения Гауфф на харде — 31/6

рейтинг ATP Муховой — 10

победы/поражения Муховой в 2023 году — 40/12

победы/поражения Муховой на харде — 28/8

Факты и статистика перед матчем Гауфф — Мухова

Коко Гауфф очень хорошо в последнее время выступает у себя в стране, на американских кортах она выиграла 15 матчей подряд. Каролина Мухова четыре из пяти последних поединках против соперниц из первой десятки рейтинга играла больше двадцати геймов.

Статистика личных встреч Гауфф — Мухова

О первом и единственном поединке соперниц мы уже упомянули. Играли они 20 августа в финале турнира Western & Southern Open в Цинциннати, Коко Гауфф выиграла со счетом 6 : 3, 6 : 4.

Прогноз на матч Гауфф — Мухова

Каролина должна сделать выводы из того поражения, в противном случае ей нечего будет ловить в матче против американки. Свои четвертьфинальные поединки обе теннисистки выиграли достаточно легко, обе находятся в очень хорошей форме, но на стороне Коко будет еще и публика. В таких условиях Муховой легко будет растеряться. Впрочем, ее поведение на корте всегда отличалось невозмутимостью и уверенностью. Букмекеры отдают преимущество американке. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,55, успех Каролины оценивается коэффициентом 2,50.

Наш прогноз: Коко Гауфф уверенно идет к победе как в одиночном, так и парном турнирах. Правда, до финала еще далеко. В матче с американкой даже у Остапенко были моменты, когда она заставляла соперницу ошибаться. Мухова точно навяжет борьбу. Ставим на победу Гауфф и тотал по геймам больше 22.

Расписание US Open 2023