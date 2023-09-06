US Open: Коко Гауфф — Каролина Мухова прямая трансляция матча 08.09.2023
Первыми в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису в женском одиночном турнире вышли американка Коко Гауфф и Каролина Мухова из Чехии. Матч шестой и десятой ракеток мира состоится в ночь с 7 на 8 сентября, начало не ранее 02:00 по московскому времени.
Гауфф — Мухова: прогноз на полуфинал US Open 2023
Теннисистки будут играть на центральном корте турнира имени Артура Эша. Прямую видеотрансляцию встречи болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.
US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису
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У Коко Гауфф конец лета и начало сентября получаются просто ударными. Юная спортсменка набрала великолепную форму и по праву считается одной из претенденток на победу в турнире US Open. Гауфф провалила Уимблдон, проиграв уже в первой круге соотечественнице Софье Кенин, но затем быстро перезагрузилась, приняла участие в трех хардовых турнирах, в двух взяла титул и в одном завершила выступление в четвертьфинале, уступив своей напарнице по парному турниру на US Open Джессике Пегуле. Получается, что в семнадцати последних матчах на харде Коко выиграла шестнадцать. Останавливаться не собирается. Достаточно посмотреть как уверенно она разобралась в четвертьфинале с Алиной Остапенко, которая до этого смогла выбить из турнира первую ракетку мира Игу Швентек.
Каролина Мухова хоть и не выигрывала титулы в этом сезоне, но уже точно может занести себе его в актив. После нескольких лет невнятных выступлений, большому количеству травм в минувшем сезоне, которые отправили ее во вторую сотню рейтинга, чешка наконец стала показывать уверенную игру. Впервые в своей карьере она добралась до финала турнира Большого шлема на Roland Garros, провела отличный поединок против Иги Швентек, но вынуждена была в нем уступить в трех сетах. Накануне случился еще один финал в Цинциннати и там ее соперницей была как раз Коко Гауфф. Американка выиграла в двух сетах. Теперь Мухова впервые в карьере вышла в четверку лучших на US Open и считает, что это не предел.
Кроме недавнего финала в Цинциннати теннисистки больше друг с другом на турнирах не пересекались. Специалисты считают шансы на победу Коко Гауфф более предпочтительными. На ее стороне родные трибуны и победа в очном поединке. Вот только очень сложно бывает за короткое время как на заказ выиграть у одного и того же соперника. Букмекеры на стороне американки. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,55, выигрыш Муховой оценивается коэффициентом 2,50.
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