Первыми в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису в женском одиночном турнире вышли американка Коко Гауфф и Каролина Мухова из Чехии. Матч шестой и десятой ракеток мира состоится в ночь с 7 на 8 сентября, начало не ранее 02:00 по московскому времени.

Гауфф — Мухова: прогноз на полуфинал US Open 2023

Теннисистки будут играть на центральном корте турнира имени Артура Эша. Прямую видеотрансляцию встречи болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Результаты US Open 2023

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

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У Коко Гауфф конец лета и начало сентября получаются просто ударными. Юная спортсменка набрала великолепную форму и по праву считается одной из претенденток на победу в турнире US Open. Гауфф провалила Уимблдон, проиграв уже в первой круге соотечественнице Софье Кенин, но затем быстро перезагрузилась, приняла участие в трех хардовых турнирах, в двух взяла титул и в одном завершила выступление в четвертьфинале, уступив своей напарнице по парному турниру на US Open Джессике Пегуле. Получается, что в семнадцати последних матчах на харде Коко выиграла шестнадцать. Останавливаться не собирается. Достаточно посмотреть как уверенно она разобралась в четвертьфинале с Алиной Остапенко, которая до этого смогла выбить из турнира первую ракетку мира Игу Швентек.

Каролина Мухова хоть и не выигрывала титулы в этом сезоне, но уже точно может занести себе его в актив. После нескольких лет невнятных выступлений, большому количеству травм в минувшем сезоне, которые отправили ее во вторую сотню рейтинга, чешка наконец стала показывать уверенную игру. Впервые в своей карьере она добралась до финала турнира Большого шлема на Roland Garros, провела отличный поединок против Иги Швентек, но вынуждена была в нем уступить в трех сетах. Накануне случился еще один финал в Цинциннати и там ее соперницей была как раз Коко Гауфф. Американка выиграла в двух сетах. Теперь Мухова впервые в карьере вышла в четверку лучших на US Open и считает, что это не предел.

Кроме недавнего финала в Цинциннати теннисистки больше друг с другом на турнирах не пересекались. Специалисты считают шансы на победу Коко Гауфф более предпочтительными. На ее стороне родные трибуны и победа в очном поединке. Вот только очень сложно бывает за короткое время как на заказ выиграть у одного и того же соперника. Букмекеры на стороне американки. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,55, выигрыш Муховой оценивается коэффициентом 2,50.

Расписание US Open 2023