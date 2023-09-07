Алькарас о полуфинале против Медведева: «Последние матчи против Даниила я идеально провел с точки зрения тактики»

Теги US Open ATP Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал полуфинал US Open против Даниила Медведева.

Они встретятся третий раз за сезон – в предыдущих двух матчах испанец не отдал ни сета.

«Последние матчи против Даниила я идеально провел с точки зрения тактики. Я хорошо делал все, что мне нужно было против него делать. Мои игра подходит для такого типа соперников.

Так что я попробую сделать то же, что делал в Индиан-Уэллс и на «Уимблдоне». Надеюсь, я смогу сыграть на том же уровень и победить».

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17 комментариев

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bubareska
Лишь бы Даня поменял тактику и перестал принимать у фона хотя бы с Алькарасом. Если нет, то без шансов.
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VaD
Будет снова наказывать глубокую позицию Медведева укороченными и выходами к сетке.
+12
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+11
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Tun
Уим не грунт, пожалуй это единственное преимущество сейчас, а так у Дани мало шансов, но всё равно буду держать за него кулачки
+10
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Skip
Даня в этот раз получше бой даст, можно минусовать, но у меня такие предположения...

Карлос конечно прав, его игра хороша против качания мяча...
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YIV
Ответ cosset
очень надеюсь, что Джоковича с американцем поставят на поздний вечер, а на Карлоса в пф я посмотрю)
Ну по идее ночью должны играть Альк-Мед, чтобы было больше время на восстановление после ЧФ.
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Антон Тимофеев
Ответ bubareska
Лишь бы Даня поменял тактику и перестал принимать у фона хотя бы с Алькарасом. Если нет, то без шансов.
Он тогда не успевает принять. Тут ничего уже сделаешь. Разве что на второй подаче противника чуть ближе подходить. А на первой ничего не поменяет.
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Артем Гладских
для Дани сложный матч , но я верю в него ! удачи , Даниил! верю в победу!
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cosset
очень надеюсь, что Джоковича с американцем поставят на поздний вечер, а на Карлоса в пф я посмотрю)
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knzhnmdscj
Ответ YIV
Ну по идее ночью должны играть Альк-Мед, чтобы было больше время на восстановление после ЧФ.
Я думаю американец в Америке в полуфинале - это приоритет.
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Lada_ok
Даниил должен сыграть лучше и выиграть!
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ekaterina_)))
Если Медведев и дальше у сетки будет на ракетку Алькарасу накидывать, то можно ждать 3:0. (
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Пинающий Достоинства
Ответ cosset
очень надеюсь, что Джоковича с американцем поставят на поздний вечер, а на Карлоса в пф я посмотрю)
В жару у Дани сами думаете какие шансы?
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Матвей Суицидин
Ответ bubareska
Лишь бы Даня поменял тактику и перестал принимать у фона хотя бы с Алькарасом. Если нет, то без шансов.
на Уиме он хорошо принимал у фона, сделал пару брейков в третьем сете. С приемом точно все в порядке у Меда, нужно отлично подавать и больше рисковать в розыгрышах потому что Карлоса не перекидать
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costa0545
Если тактика работает, то зачем её менять, это логично, а вот Медведеву надо, что-то изобретать)))
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igo sarSM
Жрал то же самое, что и допингер Надаль?
+3
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Великий Алонсо
Легчайшая победа Алькараса
+7
-7
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Alex_off
Ответ Пинающий Достоинства
В жару у Дани сами думаете какие шансы?
Это активисты из черного гетто, они за наших не топят
+1
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