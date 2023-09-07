Алькарас о полуфинале против Медведева: «Последние матчи против Даниила я идеально провел с точки зрения тактики»

Карлос Алькарас прокомментировал полуфинал US Open против Даниила Медведева.

Они встретятся третий раз за сезон – в предыдущих двух матчах испанец не отдал ни сета.

«Последние матчи против Даниила я идеально провел с точки зрения тактики. Я хорошо делал все, что мне нужно было против него делать. Мои игра подходит для такого типа соперников.

Так что я попробую сделать то же, что делал в Индиан-Уэллс и на «Уимблдоне». Надеюсь, я смогу сыграть на том же уровень и победить».

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