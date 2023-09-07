Алькарас о полуфинале против Медведева: «Последние матчи против Даниила я идеально провел с точки зрения тактики»
Карлос Алькарас прокомментировал полуфинал US Open против Даниила Медведева.
Они встретятся третий раз за сезон – в предыдущих двух матчах испанец не отдал ни сета.
«Последние матчи против Даниила я идеально провел с точки зрения тактики. Я хорошо делал все, что мне нужно было против него делать. Мои игра подходит для такого типа соперников.
Так что я попробую сделать то же, что делал в Индиан-Уэллс и на «Уимблдоне». Надеюсь, я смогу сыграть на том же уровень и победить».
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Карлос конечно прав, его игра хороша против качания мяча...