Медведев о словах, что из-за матчей в жару «кто-то умрет»: «Мы же не хотим, чтобы что-то случилось, а потом мы вспоминали: «О боже, Медведев пару лет назад предупреждал»

Теги US Open ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал слова, что «кто-то умрет» из-за жары на US Open.

Его спросили, как можно исправить ситуацию.

«Я даже точно не знаю, что мы можем сделать. Наверное, мы не можем на четыре дня прервать турнир – ведь уже три-четыре дня такая жесткая жара. А это все испортит – трансляции, билеты.

Так что я не думаю, что турнир можно прервать.

Можно ли в таких условиях переходить на трехсетовый формат? Кто-то будет недоволен. Ты проигрываешь первые два сета – и матч окончен. И ты думаешь: «Черт, я хотел отыграться».

Может быть, я закончу карьеру и ничего не случится. Тогда все нормально, я тут зря говорю. Но мы же не хотим, чтобы что-то случилось, а потом мы бы вспоминали: «О боже, Медведев пару лет назад предупреждал».

У меня нет решения. Потому что не сработает даже вариант переставить матчи на вечер на разные стадионы. Мы видели Синнера со Зверевым – они были ненамного лучше, чем мы с Андреем, потому что в Нью-Йорке даже вечером бывает очень жарко и влажно.

У меня нет решения, но все равно лучше что-то сказать, пока ничего не случилось. Всегда лучше».

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6 комментариев

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Павел Лепехин
Ответ Григорий Федотов
Закрыть крышу и включить мощно вентиляцию с кондёрами не поможет?
это очень серьезно повлияет на игру, одно только закрытие крыши порой меняет расстановку сил на корте, а если ещё и вентиляцию добавить, то отскок может совсем поменяться
+12
0
+12
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СССР цэ европа! - скакал?
В жару спасёт только крыша, зачем гробить здоровье, дожидаться пока кто-то загнётся прямо на корте,- тогда дойдёт оргов?.. а пока бойкотировать игры в пекло
+8
0
+8
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Григорий Федотов
Закрыть крышу и включить мощно вентиляцию с кондёрами не поможет?
+4
0
+4
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cosset
Рублёв похуже Медведева выглядел в матче, но не ныл.
+6
-2
+4
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LechK1nG
Ответ Григорий Федотов
Закрыть крышу и включить мощно вентиляцию с кондёрами не поможет?
Есть определённые сомнения в наличие такой системы кондиционирования на кортах Нью-Йорка.
+2
0
+2
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itemme
Ответ Павел Лепехин
это очень серьезно повлияет на игру, одно только закрытие крыши порой меняет расстановку сил на корте, а если ещё и вентиляцию добавить, то отскок может совсем поменяться
И что? Изменения же для обоих соперников
+2
0
+2
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