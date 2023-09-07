Медведев о словах, что из-за матчей в жару «кто-то умрет»: «Мы же не хотим, чтобы что-то случилось, а потом мы вспоминали: «О боже, Медведев пару лет назад предупреждал»

Даниил Медведев прокомментировал слова, что «кто-то умрет» из-за жары на US Open.

Его спросили, как можно исправить ситуацию.

«Я даже точно не знаю, что мы можем сделать. Наверное, мы не можем на четыре дня прервать турнир – ведь уже три-четыре дня такая жесткая жара. А это все испортит – трансляции, билеты.

Так что я не думаю, что турнир можно прервать.

Можно ли в таких условиях переходить на трехсетовый формат? Кто-то будет недоволен. Ты проигрываешь первые два сета – и матч окончен. И ты думаешь: «Черт, я хотел отыграться».

Может быть, я закончу карьеру и ничего не случится. Тогда все нормально, я тут зря говорю. Но мы же не хотим, чтобы что-то случилось, а потом мы бы вспоминали: «О боже, Медведев пару лет назад предупреждал».

У меня нет решения. Потому что не сработает даже вариант переставить матчи на вечер на разные стадионы. Мы видели Синнера со Зверевым – они были ненамного лучше, чем мы с Андреем, потому что в Нью-Йорке даже вечером бывает очень жарко и влажно.

У меня нет решения, но все равно лучше что-то сказать, пока ничего не случилось. Всегда лучше».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

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