Рублев о том, что 9 раз проиграл подачу Медведеву: «Я не успевал восстановиться за 20 секунд и свободно подавать. К тому же из-за пота ракетка выскальзывала из рук»

Андрей Рублев прокомментировал поражение от Даниила Медведева на US Open.

В четвертьфинале он проиграл 4:6, 3:6, 4:6.

«Если честно, я не знаю, что сказать. Думаю, разница была в том, что когда у него были брейк-пойнты, он реализовывал первый же или второй. Может быть, только в последнем гейме мне удалось несколько отыграть. Но в целом он всегда брал мою подачу с первого или второго брейк-пойнта.

Я не проверял, но есть ощущение, что на его подаче у меня было много брейк-пойнтов и шансов. Он отыграл больше, чем я – за счет подачи или подачи и хорошего первого удара. А мне такое не удавалось.

У меня было много шансов – но он лучше меня проводил эти моменты. Или я не попадал первую подачу и играл на второй, всякое такое. На таком уровне это очень важные моменты. Иногда я выходил к сетке и не мог там забить, хотя были не очень сложные удары с лета. Это очень важные вещи, и мне нужно в них прибавлять.

Даниил в этом году играет потрясающе. Не знаю, сколько «Мастерсов» он выиграл. Так много (два – Sports.ru). Даже на грунте.

Конечно, условия были непростыми – но для нас обоих. Допустим, ты делаешь рывок, пульс потом очень высокий, а нужно подавать. Мне было тяжело. Я не успевал восстановиться за 20 секунд и свободно подавать. К тому же из-за пота ракетка выскальзывала из рук.

Конечно, это не оправдание. Просто это частично причина, по которой подача не так хорошо работала, по которой он сделал так много брейков. Хотя я уверен, что у меня было больше брейк-пойнтов (Рублев реализовать 5 из 13, Медведев – 9 и из 19 – Sports.ru).

Даже при том, как хорошо он подавал, я создал себе больше шансов. Но не смог их реализовать так же эффективно, как он делал на моей подаче».

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