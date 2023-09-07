Рублев о том, что 9 раз проиграл подачу Медведеву: «Я не успевал восстановиться за 20 секунд и свободно подавать. К тому же из-за пота ракетка выскальзывала из рук»

Теги US Open ATP Андрей Рублев Даниил Медведев Теннис

Андрей Рублев прокомментировал поражение от Даниила Медведева на US Open.

В четвертьфинале он проиграл 4:6, 3:6, 4:6.

«Если честно, я не знаю, что сказать. Думаю, разница была в том, что когда у него были брейк-пойнты, он реализовывал первый же или второй. Может быть, только в последнем гейме мне удалось несколько отыграть. Но в целом он всегда брал мою подачу с первого или второго брейк-пойнта.

Я не проверял, но есть ощущение, что на его подаче у меня было много брейк-пойнтов и шансов. Он отыграл больше, чем я – за счет подачи или подачи и хорошего первого удара. А мне такое не удавалось.

У меня было много шансов – но он лучше меня проводил эти моменты. Или я не попадал первую подачу и играл на второй, всякое такое. На таком уровне это очень важные моменты. Иногда я выходил к сетке и не мог там забить, хотя были не очень сложные удары с лета. Это очень важные вещи, и мне нужно в них прибавлять.

Даниил в этом году играет потрясающе. Не знаю, сколько «Мастерсов» он выиграл. Так много (два – Sports.ru). Даже на грунте.

Конечно, условия были непростыми – но для нас обоих. Допустим, ты делаешь рывок, пульс потом очень высокий, а нужно подавать. Мне было тяжело. Я не успевал восстановиться за 20 секунд и свободно подавать. К тому же из-за пота ракетка выскальзывала из рук.

Конечно, это не оправдание. Просто это частично причина, по которой подача не так хорошо работала, по которой он сделал так много брейков. Хотя я уверен, что у меня было больше брейк-пойнтов (Рублев реализовать 5 из 13, Медведев – 9 и из 19 – Sports.ru).

Даже при том, как хорошо он подавал, я создал себе больше шансов. Но не смог их реализовать так же эффективно, как он делал на моей подаче».

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4 комментария

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tRIFF
(Рублев реализовать 5 из 13, Медведев – 9 и из 19 – Sports.ru).
+7
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+7
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Dmitry Artemyev
Ответ tRIFF
(Рублев реализовать 5 из 13, Медведев – 9 и из 19 – Sports.ru).
Рублев полезный) Рублев хотеть победить)
+5
0
+5
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LechK1nG
Ответ Александр Лапистов
Я просто не понимаю, как можно на таком уровне, так легко отдавать свои подачи, при том зная, что если сейчас не выиграешь сет, то всё, проигрыш. По ходу Рублёв так и останется вечным четверть финалистом.
Ну если смотреть матч, то просто становится видно, насколько тяжело Рублёв давались решающие очки на подаче Медведева, сколько сил он отдавал на реализацию брейков (в расчёт беру третий сет в особенности) а по такой жаре потом восстановиться на свою подачу банально не хватает времени. Легко говорить об уровне, не принимая в зачёт сторонние факторы.
+3
0
+3
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