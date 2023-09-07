Алькарас вышел в полуфинал на четвертом ТБШ подряд и сыграет с Медведевым
Первая ракетка мира Карлос Алькарас вышел в полуфинал US Open, обыграв Александра Зверева – 6:3, 6:2, 6:4.
20-летний испанец вышел в полуфинал на четвертом проведенном «Большом шлеме» подряд (он пропустил Australian Open в этом году). В трех предыдущих случаях, когда Алькарас доходил до 1/2 ТБШ, он дважды брал титул – на US Open-2022 и «Уимблдоне»-2023.
Дальше действующий чемпион сыграет с Даниилом Медведевым, у которого ведет 2:1 в личных встречах. В этом году он дважды обыграл россиянина, не отдав ни сета.
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