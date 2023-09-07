Алькарас вышел в полуфинал на четвертом ТБШ подряд и сыграет с Медведевым

Теги US Open ATP Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Первая ракетка мира Карлос Алькарас вышел в полуфинал US Open, обыграв Александра Зверева – 6:3, 6:2, 6:4.

20-летний испанец вышел в полуфинал на четвертом проведенном «Большом шлеме» подряд (он пропустил Australian Open в этом году). В трех предыдущих случаях, когда Алькарас доходил до 1/2 ТБШ, он дважды брал титул – на US Open-2022 и «Уимблдоне»-2023.

Дальше действующий чемпион сыграет с Даниилом Медведевым, у которого ведет 2:1 в личных встречах. В этом году он дважды обыграл россиянина, не отдав ни сета.

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63 комментария

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Eugenie Nation
Смотрю у Карлоса резко прибавилось хейтерков. Еще два месяца назад, никто массово не писал про мышцы, спиды и тд. Видимо только сейчас до людей начало доходить, что будет происходить в ближайшие 10 лет😂
+103
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+77
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Дмитрий Васин
Надеюсь Медведев его обыграет
+73
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Phantom3000
Ответ Jefri AG
Как же легко и приятно будет болеть за Алькараса в последующие годы. Спокойно наслаждаешься красивой игрой и хот-шотами, подсчитываешь титулы и достижения, лепота)
Скукота скорее
+50
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+45
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Vishenka90
Когда наши некстгены, такие как Медведь и Зверь, играли с Джоковичем и Надалем, мы в основном видели неуверенность, разочарование и безнадежность со стороны младших и надеялись, что с возрастом они станут лучше. Теперь, когда они встречают своего некстгена во имя Алькараса, мы видим то же самое, но к сожалению, в противоположном направлении..
+38
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cnb74g9xtf
У Медведева с его пассивным стилем игры нет не единого шанса на победу.
+41
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Syndycate
Ответ Eugenie Nation
Смотрю у Карлоса резко прибавилось хейтерков. Еще два месяца назад, никто массово не писал про мышцы, спиды и тд. Видимо только сейчас до людей начало доходить, что будет происходить в ближайшие 10 лет😂
Прибавление у него хейтерков - прямо пропорционально прибавлению у него глоров)
+45
-11
+34
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Kobynick
Весь мужской теннис сводится к финалу Алькарас - Джокович. Печально и скучно.
+28
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+24
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Krabelot
Не вижу шансов у Медведева. Алькарас машина какая-то.
+23
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Serge Vendino
Ответ Kobynick
Весь мужской теннис сводится к финалу Алькарас - Джокович. Печально и скучно.
Они выдают такие матчи, что побольше бы такой скукоты! Неужели лучше было смотреть на финалы, где биги громили Ферреров, Бердыхов, Тсонга и прочих?
+14
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Александр Бабуев
Ответ GorackNeon
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Да, настолько уязвляет то, что появился новый ультимативно талантливый игрок, который в уже доминирует так, что Артета будет доволен, хотя его карьера не так давно началась, что готовы ему желать травмы…
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Dikki Shelton
Очень солидная и основательная игра от Карлоса. Приятно было смотреть за таким теннисом.👍
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Jefri AG
Как же легко и приятно будет болеть за Алькараса в последующие годы. Спокойно наслаждаешься красивой игрой и хот-шотами, подсчитываешь титулы и достижения, лепота)
+34
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+7
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Buhmichael
Ответ Jefri AG
Как же легко и приятно будет болеть за Алькараса в последующие годы. Спокойно наслаждаешься красивой игрой и хот-шотами, подсчитываешь титулы и достижения, лепота)
Скууучно.... Но да так и будет
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Njord T
Карлос, конечно впечатляющую игру показывает. Самое удивительное для меня в его навыках, это ментальная устойчивость . Очень интересно наблюдать появление нового доминатора в 20 лет уже кажущегося практически неуязвимым… для меня главная интрига мужского тура сейчас в том , сможет ли кто-нибудь ( а вариантов не так и много) подобрать к нему контригру . Хотелось бы , чтоб Даниил что-то попробовал в ближайшем матче, но, честно говоря, на шансы что-то с ним сделать есть только у Новака… да и то не такие уж и большие…
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sined2000
Ответ Vishenka90
Когда наши некстгены, такие как Медведь и Зверь, играли с Джоковичем и Надалем, мы в основном видели неуверенность, разочарование и безнадежность со стороны младших и надеялись, что с возрастом они станут лучше. Теперь, когда они встречают своего некстгена во имя Алькараса, мы видим то же самое, но к сожалению, в противоположном направлении..
В случае Медведева с самого начала (финал против Надаля на ЮСО) не было никакой безнадежности.
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Чэзг
Думай, Даня, думай!
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fan_kz
Карлоса с выходом в финал!
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CJ7
Алькарас опять нащупал режим убийцы. Очень достойные хайлайты и ментальная уверенность, выраженная в 5/5 спасенных брейкпоинтах. Там, где надо было Звереву изо всех сил включаться и переламывать ход, у него ничего не получилось. Поэтому 3-0 абсолютно заслужено
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Pavel Harriss
Ответ GorackNeon
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вот это пожар
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Prokuror Prokurorov
Без шансов для Медведева, если смотреть по двум последнем играм Даниила. Вчера он победил только потому что напротив был Рублев, будь там Зверев или даже Тиафо, Мед сам бы отлетел в трех сетах.
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Пользователь Имени
Будет конечно тяжело, но хочется верить, что Медведев сыграет в лучший теннис, форма вроде позволяет.
Последние две их очные встречи оптимизма не внушают, если и сейчас без шансов проиграет, то психологически настраиваться на испанца станет сложно
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Давай Так
Испанский химзавод против натурального органически чистого парня.
+11
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Arti22
Это было настоящее деклассирование Зверя
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Phantom3000
Ответ Дмитрий Васин
Надеюсь Медведев его обыграет
Только если в голову залезет
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Барин
Жду с нетерпением финала Джока с Карасем и реванша серба за Уимблдон.
+12
-9
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