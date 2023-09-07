Алькарас вышел в полуфинал на четвертом ТБШ подряд и сыграет с Медведевым

Первая ракетка мира вышел в полуфинал US Open, обыграв – 6:3, 6:2, 6:4.

20-летний испанец вышел в полуфинал на четвертом проведенном «Большом шлеме» подряд (он пропустил в этом году). В трех предыдущих случаях, когда Алькарас доходил до 1/2 ТБШ, он дважды брал титул – на US Open-2022 и «Уимблдоне»-2023.

Дальше действующий чемпион сыграет с , у которого ведет 2:1 в личных встречах. В этом году он дважды обыграл россиянина, не отдав ни сета.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе