Швентек о потере лидерства в рейтинге: «Для меня спорт – это цикл постоянных изменений. Здесь все как в жизни – ты либо выигрываешь, либо проигрываешь»

Ига Швентек подвела итоги US Open и своего лидерства в рейтинге.

В понедельник полька проиграла Алене Остапенко, и теперь рейтинг возглавит Арина Соболенко.

«Последние 1,5 года были временем приобретения опыта и наблюдения за тем, как много люди говорят и пишут о «защите» титулов, рейтинговых позиций, очках… Иногда я сильно этому удивлялась. Но… Сейчас мне не нужно ничего защищать, и это хороший момент, чтобы записать некоторые мысли.

Для меня спорт – это цикл постоянных изменений. Здесь все как в жизни – ты либо выигрываешь, либо проигрываешь. Вот и все, все просто. Новый сезон, следующий турнир, новые возможности что-то ПОЛУЧИТЬ, ЗАВОЕВАТЬ, а не защитить. С чистого листа.

По ходу американской серии я могла бы выиграть и достичь большего, это точно. Я знаю, многие из вас ожидали от меня большего, ожидали «защиты» первой строчки рейтинга и титула. Но я придерживаюсь другой установки – когда я много работаю, то развиваюсь и занимаюсь своим делом, и таким образом создаю для себя больше шансов ВЫИГРАТЬ и ДОСТИЧЬ своих целей, а не что-то там защитить. Это можно сделать, если я буду концентрироваться на высоких стандартах в своем деле и учиться у лучших в нашем спорте и у моей команды.

И да… Какой это был невероятный путь в качестве первой ракеткой мира у женщин! Спасибо, что были со мной в это время», – написала Швентек в твиттере.

Соболенко станет первой ракеткой мира! В 2023-м она самая стабильная – и могла залезть на вершину раньше

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