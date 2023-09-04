Соболенко станет первой ракеткой мира
После US Open Арина Соболенко впервые в карьере возглавит рейтинг WTA. Это произойдет, поскольку Ига Швентек не защитила прошлогодний титул – она проиграла Алене Остапенко в четвертом круге.
Соболенко станет 29-й первой ракеткой мира в истории. Рейтинг WTA запустили в 1975 году.
Швентек пробудет на первой строчке 75 недель – она входит в топ-10 по этому показателю.
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
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(Спасибо Алёне и её маме 👏👏👏)