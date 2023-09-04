Соболенко станет первой ракеткой мира

Теги рейтинги WTA Арина Соболенко Ига Швентек Теннис

После US Open Арина Соболенко впервые в карьере возглавит рейтинг WTA. Это произойдет, поскольку Ига Швентек не защитила прошлогодний титул – она проиграла Алене Остапенко в четвертом круге.

Соболенко станет 29-й первой ракеткой мира в истории. Рейтинг WTA запустили в 1975 году.

Швентек пробудет на первой строчке 75 недель – она входит в топ-10 по этому показателю.

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26 комментариев

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Syndycate
Поздравляем Арину, всё по делу👍🎉
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LEX757
Ответ Jefri AG
Ухожу в длительный запой. Если организм не выдержит - фиг с ним.
Лучше к психиатру уходи, печень меньше пострадает.
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LEX757
Арина, бери уже и US Open,не мелочись.
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LEX757
Ура, товарищи.
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Tania09**
Какая прекрасная новость! Арине поздравления!
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Groove
Ответ Диономис
Это важнее новости (которой нет) про победу Алены?
Ну вообще да, Остапенко кепку регулярно обыгрывает, а Арина первой ракеткой стала впервые)
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Порядка.нет
Арине расслабиться и забрать шлем ЮСО с удовольствием!
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rubysmith
Тигр молодец
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Hardy
как говорится- спасибо, что не кепка
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Мирослав Холод
1️⃣ лучшее утро в жизни Арины ?)
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mrJerico
Арина топ)
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Диономис
Это важнее новости (которой нет) про победу Алены?
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ivan 07
К примеру Симона первой ракеткой стала , выйдя в финал Пекина. Может Соболенко возьмет титул и еще шлемовый?
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Мирослав Холод
Да!
(Спасибо Алёне и её маме 👏👏👏)
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Евгений Фабиянчук
торжество справедливости.
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Syndycate
Кажется у Кепки теперь появился второй хозяин)
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Sergejs K
Соболенко теперь должна выставиться Остапенко. Не пришлось ей в личке в финале вырывать первое место в рейтинге.
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ivan 07
Поздравляю. В блестящем стиле станет первой ракеткой или нет , покажет этот турнир.
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Syndycate
Ответ Jefri AG
Ухожу в длительный запой. Если организм не выдержит - фиг с ним.
Платочки для слез прикупи)
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Вини
Ответ ivan 07
К примеру Симона первой ракеткой стала , выйдя в финал Пекина. Может Соболенко возьмет титул и еще шлемовый?
Ставить в пример допингистку, такое себе)))
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VaD
Лол.
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ликуза
Ответ ivan 07
Поздравляю. В блестящем стиле станет первой ракеткой или нет , покажет этот турнир.
Если титул возьмет, то да.
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Ответ Dikki Shelton
Это ненадолго. Ига снова будет первой в ближайшее время. Хотя все равно жаль конечно что именно она😔
Не факт, ей 800 очков на двух 500-х нужно защищать, плюс полуфинал итогового, а у Арины только финал итогового
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