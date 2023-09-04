Швентек о потере первой строчки: «Обычно я не смотрю на статистику, но в целом она мне нравится. Я бы хотела еще немного продлить эту серию»

Ига Швентек подвела итоги своего лидерства в рейтинге.

Накануне полька проиграла на US Open, и теперь рейтинг возглавит Арина Соболенко.

– Вы долго пробыли №1. Что это для вас значило и что нужно делать, чтобы вернуться?

– Конечно, это много значило. Было здорово. С другой стороны, последний этап был довольно утомительным. Мне по-прежнему нужно делать все то, о чем говорит команда и такие великие игроки, как Роджер, Новак или Рафа: сосредоточиться на турнирах, а не на рейтинге.

Не знаю, обычно я не смотрю на статистику, но в целом она мне нравится. Я бы хотела еще немного продлить эту серию. Когда я была младше, мне хотелось побить какой-нибудь рекорд. Я это уже сделала, потому что первой из Польши выиграла «Шлем». Конечно, быть третьей в истории – это здорово (Швентек на третьем месте по количеству недель, проведенных подряд на первой строчке после дебюта в качестве №1; 75 недель – Sports.ru).

Но, конечно, когда это происходит, когда теряешь первую строчку, тебе грустно. Да, как я уже сказала, все эти великие игроки знают, что все вернется, если упорно работать, сосредотачиваться на правильных вещах, развиваться как игрок.

Конечно, за исключением этого матча, который был довольно странным, я вижу, что прогрессирую как игрок. У меня стало больше навыков. Самая сложная часть сезона для меня позади, но этот год был очень тяжелым и напряженным. Нелегко со всем этим справляться.

Я рада, что у меня будет время немного передохнуть.

– Похоже, лидерство на вас давило. Чувствуете облегчение?

– Не сказала бы, что это облегчение. Я знаю, что многое должна была сделать иначе. Возможно, я для этого еще недостаточно зрелая.

Я стараюсь об этом не думать. Но иногда, когда пытаешься о чем-то не думать, результат обратный.

Я очень рада, что рядом есть умные люди, которые дают советы и меня направляют. Но на самом деле все зависит от меня.

Конечно, когда я в следующий раз окажусь в такой ситуации, я буду действовать иначе, потому что присутствовало небольшое напряжение, а так быть не должно.

Теннис в целом напряженный спорт, но я должна лучше справляться. В следующий раз я буду действовать иначе, и это хорошо.

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