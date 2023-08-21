Кириос о травме запястья: «В моем баке еще много топлива, но моему телу нужно время на восстановление»

Ник Кириос рассказал о реабилитации после новой травмы .

В 2023-м австралиец провел один официальный матч. Сначала он восстанавливался после операции на колене и проблем со стопой, а сейчас у него травма запястья. В сентябре Кириос опустится в конец топ-500.

«Миллионам моих болельщиков. Думаю, нам всем нужно сохранять терпение. Поверьте, в моем баке еще много топлива, но моему телу нужно время на восстановление.

Я по-прежнему мотивирован – и в тренажерном зале, и в лечении, и в реабилитации. За пределами корта все идет отлично🙏🏽, я нацелен вернуться и провести такой же успешный сезон, как предыдущий👑», – написал Киргиос в сторис инстаграма.

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