Кириос о травме запястья: «В моем баке еще много топлива, но моему телу нужно время на восстановление»

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Ник Кириос рассказал о реабилитации после новой травмы .

В 2023-м австралиец провел один официальный матч. Сначала он восстанавливался после операции на колене и проблем со стопой, а сейчас у него травма запястья. В сентябре Кириос опустится в конец топ-500. 

«Миллионам моих болельщиков. Думаю, нам всем нужно сохранять терпение. Поверьте, в моем баке еще много топлива, но моему телу нужно время на восстановление.

Я по-прежнему мотивирован – и в тренажерном зале, и в лечении, и в реабилитации. За пределами корта все идет отлично🙏🏽, я нацелен вернуться и провести такой же успешный сезон, как предыдущий👑», – написал Киргиос в сторис инстаграма.

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3 комментария

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Сергей48
Ник следит и за баком Швентек?)
+3
0
+3
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