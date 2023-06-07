Кириос о доминировании Алькараса: «Когда-то давно мы говорили нечто подобное о Медведеве»

Теги ATP Ник Кириос соцсети Карлос Алькарас Теннис

Ник Кириос ответил, видит ли он слабости в игре Карлоса Алькараса.

«Когда-то давно мы говорили нечто подобное о Медведеве. Я не говорю, что уже что-то вижу, но он будет выглядеть непобедимым, пока его кто-то не обыграет», – написал Кириос в твиттере.

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12 комментариев

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Посторонним В
Ответ hsmshhzfn5
Только Даня в 19 лет стоял 329 в рейтинге, а Алькарас стоял 1. И первый титул Даня выиграл в 22 года. А у Алькараса в 20 лет уже 10 титулов. Да и не говорили о Дане как о ком-то непобедимом. А у Алькараса все игровые аспекты прокачаны. Ну и еще он грунтовый гений. А на грунте почти весь год играют.
Где-где играют весь год? Точно на грунте?
+21
-1
+20
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hsmshhzfn5
Только Даня в 19 лет стоял 329 в рейтинге, а Алькарас стоял 1.
И первый титул Даня выиграл в 22 года.
А у Алькараса в 20 лет уже 10 титулов.

Да и не говорили о Дане как о ком-то непобедимом.
А у Алькараса все игровые аспекты прокачаны.
Ну и еще он грунтовый гений.
А на грунте почти весь год играют.
+18
-4
+14
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ɔculpa
Ответ hsmshhzfn5
Только Даня в 19 лет стоял 329 в рейтинге, а Алькарас стоял 1. И первый титул Даня выиграл в 22 года. А у Алькараса в 20 лет уже 10 титулов. Да и не говорили о Дане как о ком-то непобедимом. А у Алькараса все игровые аспекты прокачаны. Ну и еще он грунтовый гений. А на грунте почти весь год играют.
Так вот читаешь-читаешь коммент, вроде всё по делу, всё нормально, а потом последняя строчка настолько обескураживает, что думаешь, что либо это очень своеобразный постиронический троллинг, либо человек вообще залётный в теннисной теме, но тогда как он написал всё то, что написано до последней строчки?)
Так кто́ ты, человек?)
+8
0
+8
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Ничего Смешного
Проснулся… до Австралии новости доходят долго что-ли? Ещё в 19 году про Карлоса это говорили, отмечая его игру. Этот сезон он прям тащит. Медведев хорошо играет только на харде, да и возраст у Дани под 30ку.
+3
-1
+2
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sedric
О Андрее Медведеве? Потому что про Даниила я таких разговоров не помню.
+2
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Посторонним В
Ответ Ничего Смешного
Проснулся… до Австралии новости доходят долго что-ли? Ещё в 19 году про Карлоса это говорили, отмечая его игру. Этот сезон он прям тащит. Медведев хорошо играет только на харде, да и возраст у Дани под 30ку.
До 30 у него еще пара сезонов. Вроде немного, но Надаль или Джокович сейчас очень бы не отказались от 2 гарантированных сезонов прайма, пусть и "только на харде".
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Ничего Смешного
Ответ ɔculpa
Да он вроде и не сравнивал Медведя с Бигами, лишь сказал, что 2-3 года в прайме это довольно увесистая часть карьеры. Понятно, что до уровня Бигов и близко не дотянуться, но так вроде и никто тут и не тянул. Да, это ни к чему. Но только вот говорить, что Бердых, Гулбис, Монфис, Давыденко и даже Тсонга с Феррером, при всём к ним огромном уважении, это игрока другого калибра, нежели Медведь, может либо медведевский хейтер, либо патологически ностальгирующий ворчун, либо, уж извините, просто человек, который долбился или долбится в глаза. Я, если честно, и Стэна с Сэром не могу прямо однозначно назвать игроками другого калибра (хотя по достижениям, пока, и скорее всего в итоге вообще – безусловно), но ок, это ещё можно понять, но остальные?.. "Камон, ну к чему это"?) Вот Алькарас – игрок реально другого калибра, нежели все современные постбиговые ребята.
Спасибо за анализ, прям эксперт, всё знает и про долбления в глаза и ностальгию и хейтер. Открой достижения Дани на грунте или траве. Тот же Энди и Стэн в свои праймовые годы выигрывали и топов.
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Иван Иванов
Ответ hsmshhzfn5
Только Даня в 19 лет стоял 329 в рейтинге, а Алькарас стоял 1. И первый титул Даня выиграл в 22 года. А у Алькараса в 20 лет уже 10 титулов. Да и не говорили о Дане как о ком-то непобедимом. А у Алькараса все игровые аспекты прокачаны. Ну и еще он грунтовый гений. А на грунте почти весь год играют.
правда
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4r9dd4xr9n
Ответ ɔculpa
Так вот читаешь-читаешь коммент, вроде всё по делу, всё нормально, а потом последняя строчка настолько обескураживает, что думаешь, что либо это очень своеобразный постиронический троллинг, либо человек вообще залётный в теннисной теме, но тогда как он написал всё то, что написано до последней строчки?) Так кто́ ты, человек?)
Это нейросети
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