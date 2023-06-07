Кириос о доминировании Алькараса: «Когда-то давно мы говорили нечто подобное о Медведеве»

Ник Кириос ответил, видит ли он слабости в игре Карлоса Алькараса.

«Когда-то давно мы говорили нечто подобное о Медведеве. Я не говорю, что уже что-то вижу, но он будет выглядеть непобедимым, пока его кто-то не обыграет», – написал Кириос в твиттере.

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