Кириос о доминировании Алькараса: «Когда-то давно мы говорили нечто подобное о Медведеве»
Ник Кириос ответил, видит ли он слабости в игре Карлоса Алькараса.
«Когда-то давно мы говорили нечто подобное о Медведеве. Я не говорю, что уже что-то вижу, но он будет выглядеть непобедимым, пока его кто-то не обыграет», – написал Кириос в твиттере.
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И первый титул Даня выиграл в 22 года.
А у Алькараса в 20 лет уже 10 титулов.
Да и не говорили о Дане как о ком-то непобедимом.
А у Алькараса все игровые аспекты прокачаны.
Ну и еще он грунтовый гений.
А на грунте почти весь год играют.
Так кто́ ты, человек?)