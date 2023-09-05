За выход в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису девятая ракетка мира Маркета Вондроушова из Чехии будет играть с американкой Мэдисон Киз. Их поединок состоится в ночь с 6 на 7 сентября, начало не ранее 02:00 по московскому времени.

Теннисистки проведут матч на центральном корте имени Артура Эша. Прямую видеотрансляцию встречи болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Результаты US Open 2023

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

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Маркета Вондроушова довольно легко шла по своей части сетки турнира. В первом круге она в двух сетах разобралась с южнокорейской спортсменкой На-Лэ Хан. Во втором также быстро выиграла у итальянки Мартины Тревисан. В третьем матче не оставила шансов россиянке Екатерине Александровой. Во всех трех встречах Маркета отдала своим соперницам в общей сложности десять геймов. Зато в матче четвертого круга против американки Пейтон Стернс на корте развернулась настоящая борьба. Поначалу казалось, что мы находимся в преддверии сенсации. Пейтон выиграла первый сет на тай-брейке, но в дальнейшем все встало на свои места. Проблема сейчас для Вондроушовой в ином, в этом матче она травмировала руку и даже была вынуждена сняться с парного турнира.

Вондроушова — Киз: прогноз на четвертьфинал US Open 2023

Мэдисон Киз стремится вернуться в элиту мирового тенниса. К тому же есть желание впервые в карьере выиграть турнир Большого шлема. Особенно приятно будет это сделать перед своими болельщиками. Пока для Киз все складывается удачно. В первом круге она обыграла в двух партиях Аранту Рус из Нидерландов, во втором еще увереннее выиграла у Янины Викмайер из Бельгии. В третьем круге у Мэдисон случился пока самый сложный поединок на турнире против Людмилы Самсоновой. Россиянка выиграла первый сет, но американке удалось перехватить инициативу и довести матч до победы. Неожиданно легко Киз в четвертом круге переиграла свою соотечественницу третью ракетку мира Джессику Пегулу.

Все говорит о том, что если Мэдисон ловит кураж, то остановить ее становится очень сложно. Другое дело, что кураж и настроение на поток не поставишь. Маркета уже имеет опыт побед на турнире Большого шлема, причем в этом году. Матч может сложится как в ту, так и в иную сторону, тем интереснее будет следить за противостоянием спортсменок. Букмекеры отдают небольшое преимущество американке. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,76, выигрыш Вондроушовой оценивается коэффициентом 2,10.

Расписание US Open 2023