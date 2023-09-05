В заключительном четвертьфинальном поединке женского одиночного турнира на Открытом чемпионате США по теннису встретятся девятая ракетка мира Маркета Вондроушова из Чехии и американка Мэдисон Киз. Матч состоится в ночь с 6 на 7 сентября на центральном корте имени Артура Эша, начало не ранее 02:00 по московскому времени.

Результаты US Open 2023

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

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Маркета Вондроушова проводит свой лучший сезон, и остается только гадать, разовая это вспышка или последует продолжение. Многое как раз будет зависеть от предстоящего четвертьфинала. Подобная вспышка в карьере у нее уже случалась в 2019 году, когда она вышла в финал Roland Garros. На тот момент Маркете было 20 лет, и она ничего не могла противопоставить первой ракетке мира Эшли Барти из Австралии. Год чешская теннисистка завершила в двадцатке сильнейших WTA Tour, и тогда всем казалось, что это только начало. Однако продолжения не последовало, более того, с каждым последующим сезоном результаты Вондроушовой стали все хуже и хуже. Прошлый год она завершила на 99-й позиции рейтинга, ниже находилась только на самом старте своей карьеры. Многие перестали в нее верить. Тут нельзя не отметить и травмы, которые начали мучить чешскую теннисистку. Но в 2023 году их не было, и последовало преображение. В первой половине сезона она регулярно стала добираться до решающих стадий турниров, а на Уимблдоне впервые в карьере смогла выиграть турнир Большого шлема. Победа придала ей уверенности. Пусть у нее больше ни одного титула пока в сезоне не появилось, но победа на US Open может компенсировать это с лихвой.

US Open: Маркета Вондроушова — Мэдисон Киз прямая трансляция матча 07.09.2023

Но до победы еще предстоит долгий и сложный путь, на котором ее ждет встреча с сильной соперницей Мэдисон Киз. Американка на четыре года старше Маркеты, но ее теннисная карьера складывается в чем-то похожей. В 2016 году Мэдисон закончила год в первой десятке мирового рейтинга, на следующий сезон продолжила удачные выступления. Добилась высшего достижения на турнирах Большого шлема, вышла в финал Открытого чемпионата США, но уступила в нем соотечественнице Слоун Стивенс. На этом все, дальнейшая карьера, несмотря на семь завоеванных титулов на турнирах WTA, застопорилась. Киз неизменно находилась на подступах к элите, входила в двадцатку сильнейших, но и ее одолевали травмы. В прошлом году Мэдисон второй раз в карьере смогла дойти до полуфинала Australian Open и год завершила на 11-й позиции. В этом сезоне в ее активе победа на турнире в Истбурне, четвертьфинал Уимблдона и вот теперь та же стадия на US Open. Причем в предыдущем матче она очень легко справилась с третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой. Складывается впечатление, что та очень торопилась на свою парную встречу, иначе сложно объяснить лишь четыре взятые гейма в матче. Но это не проблемы Мэдисон, которая тоже получила шанс выиграть домашний мейджор.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Вондроушовой — 9

победы/поражения Вондроушовой в 2023 году — 40/12

победы/поражения Вондроушовой на харде — 19/7

рейтинг ATP Киз — 17

победы/поражения Киз в 2023 году — 32/11

победы/поражения Киз на харде — 18/7

Факты и статистика перед матчем Вондроушова — Киз

Маркета Вондроушова хорошо в последнее время играет против соперниц, обладающих мощной подачей, она выиграла пять подряд таких матчей. Мэдисон удаются поединки против соперниц с левым хватом ракетки, в четырех из пяти последних таких поединках она выходила победительницей.

Статистика личных встреч Вондроушова — Киз

До сих пор теннисистки ни на одном турнире не встречались, поединок на US Open станет первым очным.

Прогноз на матч Вондроушова — Киз

Маркета в предыдущем матче против американки Пейтон Стернс получила травму руки. О ее серьезности говорит тот факт, что она снялась с парного турнира. Неизвестно, насколько повреждение скажется на предстоящей игре. И Маркета, и Мэдисон до этого затратили примерно одинаковое количество сил, у обеих было по одному трехсетовому матчу. Другое дело, что Вондроушова сыграла его в четвертом круге, а Киз в третьем. Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяйке корта.

Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,76, успех Маркеты оценивается коэффициентом 2,10.

Наш прогноз: все сложно, и дело даже не в травме чешской теннисистки, ей порой свойственна нестабильность. Однако и Мэдисон не способна провести весь матч на высоком уровне, к тому же ее игра зависит от настроения. Предлагаю поставить на победу Киз с тоталом больше 22.

Расписание US Open 2023