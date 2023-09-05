В третьем по счету четвертьфинале женского одиночного турнира на Открытом чемпионате США по теннису встретятся вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси и китаянка Циньвэнь Чжэн. Матч состоится 6 сентября, начало не ранее 19:00 по московскому времени.

Встреча пройдет на центральном стадионе турнира имени Артура Эша. Прямую видеотрансляцию болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Результаты US Open 2023

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

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Арина Соболенко ураганом прошлась по всем своим соперницам на турнире, причем чем дальше, тем лучше и увереннее она играла. В первом и втором кругах сначала в поединке с Мариной Заневской из Бельгии, а затем британкой Джоди Анна Баррейдж отдала соперницам только пять геймов. В третьем раунде француженка Клара Бюрель выиграла у белоруски по одному гейму в каждом сете. Чуть лучше получилось выступить в четвертом круге россиянке Дарье Касаткиной, она выиграла у Соболенко четыре гейма. Сразу после US Open Арина официально станет первой ракеткой мира, причем независимо от предстоящего поединка. Но наверняка довольствоваться только этим она не захочет. Будет куда приятнее отобрать у Швентек не только первую строчку рейтинга, но и звание чемпионки US Open.

Соболенко — Чжэн: прогноз на четвертьфинал US Open 2023

Однако к титулу нужно сделать еще три шага, а там соперницы будут одна сильнее другой. Сначала нужно преодолеть сопротивление китаянки Циньвэнь Чжен. Она явно поймала кураж, показывает свой лучший теннис и по итогам турнира окажется в двадцатке сильнейших теннисисток. Причем терять ей нечего, никто не осудит да поражение от пока второй ракетки мира. Тем более в предыдущем матче удалось обыграть опытнейшую Онс Жабер из Туниса. Та действовала непривычно неуверенно. Впрочем, известно, что у Жабер бывают провалы в отдельно взятых матчах. На турнире у Чжэн было два трехсетовых поединка против Кайи Канепи из Эстонии и итальянки Лючии Бронцетти, но вряд ли можно будет говорить об усталости.

В любом случае нас ждет очень интересный поединок. Каких-то выводов на основании прежних матчей сделать нельзя, соперницы ранее не встречались, но Арина должна выигрывать, на ее стороне опыт, мощь и большее разнообразие в действиях на корте. Проиграть она может только самой себе. Букмекеры отдают преимущество второй ракетке мира. Winline предлагает на победу Соболенко коэффициент 1,28, выигрыш Циньвэнь Чжэн оценивается коэффициентом 3,80.

Расписание US Open 2023