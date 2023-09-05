US Open: Арина Соболенко — Циньвэнь Чжэн прямая трансляция матча 06.09.2023
В третьем по счету четвертьфинале женского одиночного турнира на Открытом чемпионате США по теннису встретятся вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси и китаянка Циньвэнь Чжэн. Матч состоится 6 сентября, начало не ранее 19:00 по московскому времени.
Встреча пройдет на центральном стадионе турнира имени Артура Эша. Прямую видеотрансляцию болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.
US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису
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Арина Соболенко ураганом прошлась по всем своим соперницам на турнире, причем чем дальше, тем лучше и увереннее она играла. В первом и втором кругах сначала в поединке с Мариной Заневской из Бельгии, а затем британкой Джоди Анна Баррейдж отдала соперницам только пять геймов. В третьем раунде француженка Клара Бюрель выиграла у белоруски по одному гейму в каждом сете. Чуть лучше получилось выступить в четвертом круге россиянке Дарье Касаткиной, она выиграла у Соболенко четыре гейма. Сразу после US Open Арина официально станет первой ракеткой мира, причем независимо от предстоящего поединка. Но наверняка довольствоваться только этим она не захочет. Будет куда приятнее отобрать у Швентек не только первую строчку рейтинга, но и звание чемпионки US Open.
Соболенко — Чжэн: прогноз на четвертьфинал US Open 2023
Однако к титулу нужно сделать еще три шага, а там соперницы будут одна сильнее другой. Сначала нужно преодолеть сопротивление китаянки Циньвэнь Чжен. Она явно поймала кураж, показывает свой лучший теннис и по итогам турнира окажется в двадцатке сильнейших теннисисток. Причем терять ей нечего, никто не осудит да поражение от пока второй ракетки мира. Тем более в предыдущем матче удалось обыграть опытнейшую Онс Жабер из Туниса. Та действовала непривычно неуверенно. Впрочем, известно, что у Жабер бывают провалы в отдельно взятых матчах. На турнире у Чжэн было два трехсетовых поединка против Кайи Канепи из Эстонии и итальянки Лючии Бронцетти, но вряд ли можно будет говорить об усталости.
В любом случае нас ждет очень интересный поединок. Каких-то выводов на основании прежних матчей сделать нельзя, соперницы ранее не встречались, но Арина должна выигрывать, на ее стороне опыт, мощь и большее разнообразие в действиях на корте. Проиграть она может только самой себе. Букмекеры отдают преимущество второй ракетке мира. Winline предлагает на победу Соболенко коэффициент 1,28, выигрыш Циньвэнь Чжэн оценивается коэффициентом 3,80.
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