Вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису встретится с китаянкой Циньвэнь Чжэн. Матч состоится 6 сентября на центральном корте турнира имени Артура Эша, начало не ранее 19:00 по московскому времени.

Вторая ракетка мира официально станет первой после окончания US Open. Ига Швентек проиграла в четвертом круге, не защитила свои очки, а Арина Соболенко имеет реальные шансы на победу в турнире. К вершине мирового тенниса белорусская спортсменка шла несколько лет. Сначала ходила в подающих надежды, затем стала побеждать на небольших турнирах. В позапрошлом году дошла до полуфиналов На Уимблдоне и US Open, но решающий шаг долгое время сделать не удавалось. Стабильность к ней пришла в прошлом сезоне, но тогда в потрясающей форме находилась Ига Швентек. Наконец, в самом начале 2023 года Арина выигрывает первый в карьере титул на турнире Большого шлема Australian Open. Нестабильность, которая была присуща ей всегда, никуда не делась, но провалов стало значительно меньше. В итоге пошли новые победы. На мастерсе в Мадриде накануне Roland Garros белоруска в финале обыграла Игу Швентек. Правда, во Франции в полуфинальном матче ничего не смогла поделать против, проводящей отличный сезон, чешки Каролины Муховой. Кстати, проиграла ей Арина и накануне US Open в Цинциннати. На Уимблдоне Соболенко тоже остановилась в полуфинале, уступив Онс Жабер. Но теперь имеет хорошие шансы на победу.

Только не согласна с этим будет Циньвэнь Чжэн. Для нее нынешний турнир стал прорывным. Ранее 20-летняя теннисистка из Китая дальше четвертого круга на турнирах Большого шлема не заходила. До знаменитой соотечественницы Ли На еще очень далеко, но одно ее достижение Чжэн повторить может уже сейчас и даже превзойти. В 2013 году Ли На дошла до полуфинала Открытого чемпионата США. Циньвэнь одна из наиболее перспективных китайских теннисисток, но такой прыти от нее все равно никто не ожидал. В этом году у нее есть одна победа на турнире WTA в Палермо, но в некоторых других случаях она останавливалась на подступах к решающим стадиям турниров. Четвертьфинал турнира Большого шлема для нее пока вершина карьеры, и теперь за ней начнут следить еще более пристально. По всем прогнозам получалось, что в полуфинале в матче против Онс Жабер у Чжэн практически нет шансов, но китаянка выиграла довольно легко в двух сетах. Оправдание для туниски мог стать трехсетовый поединок против Мари Бузковой, где она потратила много сил. Но ведь и Цинвэнь провела три сета против итальянки Лючии Бронцетти. Терять в предстоящем матче китаянке совершенно нечего, а вот приобрести она может многое.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Соболенко — 2

победы/поражения Соболенко в 2023 году — 48/10

победы/поражения Соболенко на харде — 28/5

рейтинг ATP Чжэн — 23

победы/поражения Чжэн в 2023 году — 29/16

победы/поражения Чжэн на харде — 18/9

Факты и статистика перед матчем Соболенко — Чжэн

Во всех четырех предыдущих матчах Арина Соболенко громила своих соперниц и проигрывала, максимум, только пять геймов. Циньвэнь Чжэн, как правило, теряется в поединках против соперниц из первой десятки рейтинга. В четырех из пяти последних таких матчах она проиграла.

Статистика личных встреч Соболенко — Чжэн

Соперницы ни разу друг с другом не встречались на теннисных турнирах, поединок на US Open станет первым.

Прогноз на матч Соболенко — Чжэн

Арина Соболенко настроена на победу в чемпионате, вот только как бы этот настрой не сломался в самый ответственный момент. Сейчас кажется дорога к титулу расчищена, топовых соперниц практически не осталось, и это может сыграть дурную шутку. К тому же слишком легко давались Арине предыдущие матчи. Чжэн наверняка окажет более серьезное сопротивление, все-таки в матче с Жабер она много сил не потратила. Букмекеры считают Соболенко однозначной фавориткой поединка. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,28, успех Циньвэнь оценивается коэффициентом 3,80.

Наш прогноз: Арина с первых геймов начнет подавлять китаянку мощью своих ударов. Проиграть Соболенко может только самой себе, но слишком уж высоки ставки, чтобы спотыкаться на сопернице, не входящей в топ-20 мирового рейтинга. Ставим на победу Арины с форой -4,5 по геймам.

