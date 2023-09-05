US Open: Карлос Алькарас — Александр Зверев прямая трансляция матча 07.09.2023

Теги US Open Александр Зверев Карлос Алькарас Теннис

На Открытом чемпионате США по теннису заключительный четвертьфинальный поединок проведут первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и Александр Зверев из Германии. Матч состоится в ночь с 6 на 7 сентября, начало не ранее 03:15 по московскому времени.

Встреча пройдет на центральном стадионе имени Артура Эша. Прямую видеотрансляцию болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Результаты US Open 2023

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

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Уже можно сказать, что первые два четвертьфинальных поединка в мужской сетке одиночного турнира на US Open получились интересными, но второй день обещает быть еще более интригующим. Для российских болельщиков точно, потому что Даниил Медведев будет играть с Андреем Рублевым. Но в целом самым рейтинговым выглядит противостояние Алькараса и Зверева. Карлос стремится защитить свое звание чемпиона, которое он завоевал в прошлом году. Он довольно уверенно идет по турниру, но справедливости ради надо сказать, что соперники у него были не самого высокого уровня. Только британец Даниэль Эванс входит в тридцатку лучших теннисистов, и он единственный, кто смог выиграть у Карлоса сет.

Алькарас — Зверев: прогноз на четвертьфинал US Open 2023

Теперь первую ракетку мира ждет самое серьезное испытание, впрочем, как и Александра Зверева. Хотя тот двумя предыдущими поединками показал, что если не вернулся, то приблизился к своему прошлогоднему уровню. Победа сначала над Григором Димитровым, а затем над итальянцем Янником Синнером в пяти сетах впечатлили. Другой вопрос, хватит ли сил Александру противостоять Карлосу в затяжном поединке, а он может получиться именно таким. Тут большой плюс в том, что матч поставлен на поздний вечер, а с учетом женских четвертьфиналов и поединка россиян может начаться очень поздно. В любом случае Зверев утверждает, что подойдет к четвертьфиналу в полной готовности.

Пять раз ранее соперники пересекались на корте. Две игры в 2021 году провели харде, и в обоих матчах выигрывал Зверев. Затем три подряд игры состоялись на грунтовом покрытии, тут дважды выиграл Алькарас. В этом сезоне соперники встречались один раз на турнире в Мадриде, и испанец победил легко в двух сетах. Букмекеры отдают ему довольно большое преимущество. Winline предлагает на победу Карлоса коэффициент 1,22, выигрыш Александра оценивается коэффициентом 4,42.

Расписание US Open 2023

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