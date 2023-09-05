Завершать четвертьфинальные поединки на Открытом чемпионате США по теннису будут первая ракетка мира Карлос Алькарас и Александр Зверев из Германии. Матч состоится в ночь с 6 на 7 сентября на центральном корте турнира имени Артура Эша, начало не ранее 03:15 по московскому времени.

Результаты US Open 2023

US Open 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису

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Карлос Алькарас продолжает защищать свой титул чемпиона США по теннису, завоеванный в прошлом году. Тот успех стал для него первым в карьере на турнирах Большого шлема. В этом сезоне он сделал еще один шаг в погоне за Новаком Джоковичем и выиграл Уимблдон. Счет побед на мейджорах стал 23 – 2 в пользу серба, но у Карлоса вся карьера еще впереди. В данный момент не видно никого, кто может составить конкуренцию этим двум спортсменам, и все ждут их очередного противостояния в финале ТБШ. У Алькараса в этом году пять побед на турнирах АТР, не считая титула в Англии, но он в любом случае по окончании турнира в Нью-Йорке перестанет быть первой ракеткой мира и уступит это место Джоковичу. Все помнят прошлогоднюю историю серба, когда ему не дали въездную визу, поскольку он был не привит от коронавируса. В результате Ноле не надо защищать очки, а у испанца они не прибавятся, даже если он выиграет US Open. Алькарас по большому счету сыграл в Нью-Йорке только три матча. Его соперник в первом круге Доминик Кепфер из Германии вынужден был сняться с турнира. Во втором круге южноафриканец Ллойд Харрис в матче с Карлосом довел один сет до тай-брейка, а в третьем круге британцу Даниэлю Эвансу удалось даже взять один сет. Но пока это все сложности, которые случились та турнире у пока еще первой ракетки мира.

US Open: Карлос Алькарас — Александр Зверев прямая трансляция матча 07.09.2023

Я вернулся. Такой фразой охарактеризовал свою победу над итальянцем Янником Синнером в поединке четвертого круга немецкий теннисист Александр Зверев. Оба спортсмена выдали пока самый яркий и затяжной поединок в мужском одиночном турнире US Open 2023. Хватало всего и для всех. Тут были и яркие розыгрыши, и нелепые ошибки. В третьем сете у Синнера начало сводить ноги судорогой, и подкмалось, что до конца он не протянет. Но в четвертом мы увидели преображение теннисиста и победу. Более того в четвертой партии силы стали покидать Зверева. В решающем сете оба играли уже на инстинктах, каких-то неведомых резервах организма. В итоге Александр в полуфинале. Он уже в текущем сезоне играл на этой стадии турнира на Roland Garros, но со словами про возвращение он не ошибся. Все же во Франции его игра не тянула на того прежнего Зверева, которого мы знали до прошлогодней травмы. В полуфинале он безоговорочно проиграл норвежцу Касперу Рууду в трех сетах, причем в заключительном под ноль. И все же полноценное это возвращение или нет, покажет поединок с Карлосом Алькарасом. Он обещает быть очень интересным.

покрытие корта — хард

рейтинг ATP Алькараса — 1

победы/поражения Алькараса в 2023 году — 59/6

победы/поражения Алькараса на харде — 20/3

рейтинг ATP Зверева — 12

победы/поражения Зверева в 2023 году — 43/20

победы/поражения Зверева на харде — 15/9

Факты и статистика перед матчем Алькарас — Зверев

С учетом победы на прошлогоднем US Open победная серия Карлоса Алькараса на турнире достигла 11 поединков. У Александра Зверева в десяти последних матчах на харде восемь побед.

Статистика личных встреч Алькарас — Зверев

Тут все очень интересно. Теннисисты встречались пять раз и счет побед 3 – 2 в пользу Зверева. Первые два поединка прошли на харде еще в 2021 году, в обоих уверенно победил немец. Три остальных матча спортсмены провели исключительно на грунте, в том числе и прошлогодний четвертьфинал на Roland Garros. На этом покрытие преимущество у Алькараса. Победил он и в последней на сегодняшний день встрече в мае на мастерсе в Мадриде, причем очень легко.

Прогноз на матч Алькарас — Зверев

У Карлоса Алькараса были очень легкие соперники. Вспомним прошлогодний турнир, там ему пришлось провести несколько пятисетовых поединков. Игра испанца впечатляет, но сопротивление ему оказал только Эванс, единственный соперник, входящий в тридцатку рейтинга, и смог забрать сет. У Зверева, напротив были как минимум два оппонента топ уровня — Григор Димитров и Янник Синнер. Оба матча остались за немцем с впечатляющей игрой. Но магия имени Алькараса такова, что букмекеры отдают ему большое преимущество. Winline предлагает на победу первой ракетки мира коэффициент 1,22, успех Зверева оценивается коэффициентом 4,42.

Наш прогноз: я бы поставил на Зверева, но хватит ли ему времени восстановиться после пятисетового матча. Испанец в матче с Маттео Арнальди сил потратил совсем немного, и теперь его ждет серьезное испытание. Сделаем ставку с форой в отношении Зверева по геймам +6,5.

Расписание US Open 2023