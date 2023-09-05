Алькарас о появлении звезд на трибунах US Open: «Я их всегда замечаю, потому что смотрю на большой экран»

Карлос Алькарас ответил, замечает ли он звезд на трибунах US Open.

– Я стараюсь не обращать на это внимание, но для меня это невозможная задача (смеется). Я всегда смотрю на главный экран, когда сижу на скамейке и во время матча. Они показывают повторы хороших розыгрышей, мне нравится их пересматривать.

Когда я сижу на скамейке, мне нравится наблюдать за людьми на трибунах, потому что иногда они показывают что-то забавное. Это помогает мне тоже улыбнуться и посмеяться.

Так что я люблю смотреть на большой экран.

Да, я замечаю, когда они на трибунах. Иногда думаю: «О боже, он/она здесь. Это безумие».

– На кого-нибудь на этой неделе у вас была такая реакция?

– Я не ожидал, что Бен Стиллер будет здесь сегодня. До матча я знал, что придут Джимми [Батлер] и Джей Балвин. А остальные – думаю, для меня это только плюс.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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