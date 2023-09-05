Алькарас о появлении звезд на трибунах US Open: «Я их всегда замечаю, потому что смотрю на большой экран»

Теги US Open ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас ответил, замечает ли он звезд на трибунах US Open.

– Я стараюсь не обращать на это внимание, но для меня это невозможная задача (смеется). Я всегда смотрю на главный экран, когда сижу на скамейке и во время матча. Они показывают повторы хороших розыгрышей, мне нравится их пересматривать.

Когда я сижу на скамейке, мне нравится наблюдать за людьми на трибунах, потому что иногда они показывают что-то забавное. Это помогает мне тоже улыбнуться и посмеяться.

Так что я люблю смотреть на большой экран.

Да, я замечаю, когда они на трибунах. Иногда думаю: «О боже, он/она здесь. Это безумие».

– На кого-нибудь на этой неделе у вас была такая реакция?

– Я не ожидал, что Бен Стиллер будет здесь сегодня. До матча я знал, что придут Джимми [Батлер] и Джей Балвин. А остальные – думаю, для меня это только плюс.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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6 комментариев

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felix-sanchez
Алькарас может стать очень медийным персонажем и привлечь целую армию испаноговорящих фанатов. Кажется, что Батлер уже постоянный гость на его играх. Главное, чтобы это его не отвлекало от борьбы за титулы.
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Dikki Shelton
Настало твое время Карлос. Не упусти своего 👌
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Unclemeat
Ответ felix-sanchez
Алькарас может стать очень медийным персонажем и привлечь целую армию испаноговорящих фанатов. Кажется, что Батлер уже постоянный гость на его играх. Главное, чтобы это его не отвлекало от борьбы за титулы.
он уже супер медийный, как по мне, и его популярность будет только расти, думаю ему по силам соединить в себе теннис Джоковича и медийность Федерера в каком-то смысле
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Эль Иберико
Ответ S.Graf
Огонёчки горят яркие, картинки показывают интересные, дяди/тёти приходят знаменитые .... Всё такое красивое-прекрасивое! Дада, тот самый 10-летний мальчик, впервые попавший в город из деревни.
Не надоело ядом дышать в каждой новости в сторону Карлоса? )
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