Жабер о физическом состоянии на US Open: «Этот турнир меня проверяет. Я доверяю своему телу. Могу пройти весь путь, играя три сета»

Теги травмы US Open WTA Онс Жабер Теннис

Онс Жабер оценила свое физическое состояние на US Open.

Она обыграла Мари Бузкову (5:7, 7:6(5), 6:3) и теперь поборется с Циньвэнь Чжэн.

На прошлой пресс-конференции туниска рассказала, что у нее «какой-то грипп».

– Можно надеяться на легкий матч или физически вы сейчас не на том уровне, и в каждом матче придется бороться?

– Мне кажется, нет легких матчей. Это нормально. Я себя проверяю. Мне нравится бороться. Я доверяю своему телу. Я знаю, что могу пройти весь путь, играя три сета, не проблема.

Посмотрим. Это классный турнир. Уже не так классно, когда заболеваешь. Этот турнир меня проверяет и показывает, что у меня много сил, я могу очень далеко пройти и, возможно, показать здесь отличный результат.

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