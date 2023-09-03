Жабер о физическом состоянии на US Open: «Этот турнир меня проверяет. Я доверяю своему телу. Могу пройти весь путь, играя три сета»
Онс Жабер оценила свое физическое состояние на US Open.
Она обыграла Мари Бузкову (5:7, 7:6(5), 6:3) и теперь поборется с Циньвэнь Чжэн.
На прошлой пресс-конференции туниска рассказала, что у нее «какой-то грипп».
– Можно надеяться на легкий матч или физически вы сейчас не на том уровне, и в каждом матче придется бороться?
– Мне кажется, нет легких матчей. Это нормально. Я себя проверяю. Мне нравится бороться. Я доверяю своему телу. Я знаю, что могу пройти весь путь, играя три сета, не проблема.
Посмотрим. Это классный турнир. Уже не так классно, когда заболеваешь. Этот турнир меня проверяет и показывает, что у меня много сил, я могу очень далеко пройти и, возможно, показать здесь отличный результат.
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
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