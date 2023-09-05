Циньвэнь Чжэн впервые обыграла соперницу из топ-10 на «Шлеме» и вышла в четвертьфинал

Теги US Open WTA Онс Жабер Циньвэнь Чжэн Теннис

23-я ракетка мира Циньвэнь Чжэн в четвертом круге US Open обыграла №5 Онс Жабер – 6:2, 6:4.

20-летняя китаянка впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Она восьмой раз играет в основной сетке.

В матче с Жабер она впервые победила соперницу из топ-10 на ТБШ. В целом ее баланс против десятки теперь составляет 4:7.

Дальше Чжэн сыграет с Ариной Соболенко или Дарьей Касаткиной.

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