Медведев рассказал, что смотрит пиратские трансляции тенниса
Третья ракетка мира Медведев признался, что смотрит пиратские трансляции тенниса.
– Завтра в нижней половине сетки сыграют Шелтон и Тиафу, а затем Новак и Тэйлор. Сможете ли вы немного это посмотреть?
– Забавно, я ждал этого вопроса, потому что, мне кажется, во многих отелях есть Spectrum (интернет-провайдер и второй по числу подписчиков кабельный оператор США – Sports.ru). Я больше не могу смотреть теннис по телевизору.
Не знаю, законно это или нет, но мне нужно было найти способ, потому что телевизор – больше не вариант. Я захожу на пиратские сайты, смотрю теннис там. У меня нет выбора.
Но в то же время иногда хочется посмотреть какой-то сериал. И появляется вопрос – включить его на телефоне или нет? Я смотрел матч Джоковича и Дьере до 2:30, а потом уже нужно было идти спать. Наверное, я буду смотреть, если они не задержатся допоздна. На телефоне, если не получится через Spectrum.
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
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Walt Disney (оно же ESPN, Евроспорт (?) и т.д.) удалил свои каналы из Spectrum
Помнится смотрел какой-то женский турнир у этих трешаделов из прайма, потому что WTA убрали с Евроспорта, так там один из них комментировал почти всё время либо зачитывая донаты, либо крича "и ошибка!!!", "и ошибается!!!" Уж до чего мне не нравились всякие Ташевы, Бычковы и прочие унылые нытики с Евроспорта, но они на голову выше пиратов.
Недавно смотрел ещё один женский турнир, Винус обыграла Джорджи перед USO, а у них трансляция померла на матчболе.
Сейчас расплачусь от невозможности оформить месячную подписку на какой-нибудь Amazon Prime, Hulu, ESPN+ за 20-30 долларов человеку, заработавшему 20 миллионов долларов и потому ВЫНУЖДЕННОМУ шариться по пиратским сайтам.