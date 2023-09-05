Медведев рассказал, что смотрит пиратские трансляции тенниса

Третья ракетка мира Медведев признался, что смотрит пиратские трансляции тенниса.

– Завтра в нижней половине сетки сыграют Шелтон и Тиафу, а затем Новак и Тэйлор. Сможете ли вы немного это посмотреть?

– Забавно, я ждал этого вопроса, потому что, мне кажется, во многих отелях есть Spectrum (интернет-провайдер и второй по числу подписчиков кабельный оператор США – Sports.ru). Я больше не могу смотреть теннис по телевизору.

Не знаю, законно это или нет, но мне нужно было найти способ, потому что телевизор – больше не вариант. Я захожу на пиратские сайты, смотрю теннис там. У меня нет выбора.

Но в то же время иногда хочется посмотреть какой-то сериал. И появляется вопрос – включить его на телефоне или нет? Я смотрел матч Джоковича и Дьере до 2:30, а потом уже нужно было идти спать. Наверное, я буду смотреть, если они не задержатся допоздна. На телефоне, если не получится через Spectrum.

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