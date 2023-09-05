Медведев рассказал, что смотрит пиратские трансляции тенниса

Теги US Open ATP Даниил Медведев Теннис

Третья ракетка мира Медведев признался, что смотрит пиратские трансляции тенниса.

– Завтра в нижней половине сетки сыграют Шелтон и Тиафу, а затем Новак и Тэйлор. Сможете ли вы немного это посмотреть?

– Забавно, я ждал этого вопроса, потому что, мне кажется, во многих отелях есть Spectrum (интернет-провайдер и второй по числу подписчиков кабельный оператор США – Sports.ru). Я больше не могу смотреть теннис по телевизору.

Не знаю, законно это или нет, но мне нужно было найти способ, потому что телевизор – больше не вариант. Я захожу на пиратские сайты, смотрю теннис там. У меня нет выбора.

Но в то же время иногда хочется посмотреть какой-то сериал. И появляется вопрос – включить его на телефоне или нет? Я смотрел матч Джоковича и Дьере до 2:30, а потом уже нужно было идти спать. Наверное, я буду смотреть, если они не задержатся допоздна. На телефоне, если не получится через Spectrum.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

61 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
encaro_one
А за Tennis TV или Евроспорт заплатить не может, так как нет казахской банковской карты.
+88
0
+88
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Иванов
Во ВКонтакте смотрит наверное)) 😁😁😁
+56
0
+56
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Valery24
Ответ Иван Иванов
Во ВКонтакте смотрит наверное)) 😁😁😁
И слушает каждый матч про величие Сампраса😂
+44
-1
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ТумбаЮмба
Ответ Эмма Ши
Да он с народом! Мы все смотрим ворованные трансляции))))
Не ворованные, а трофейные =)
+33
-1
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данил
Ответ Йенс Мустерманн
Комментарий скрыт
Русским языком написано, что он вынужден смотреть с телефона. Значит на смартфоне нет возможности смотреть кабельное ТВ. Не удивлюсь, зная слабую развитость интернета в штатах и заточенность под платное ТВ.
+32
-3
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользователь Имени
Не стесняйся, мы сейчас все так делаем - смотрим на "пиратских" сайтах )
+25
-1
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Эмма Ши
Да он с народом! Мы все смотрим ворованные трансляции))))
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользователь Имени
Ответ Typizza
А у нас, в БелорУССИИ по телеку евроспорт показывает😛
Заграница ))
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sincere
Добро пожаловать в мир "Огромное спасибо за таааакой большой донат!")))
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
encaro_one
Ответ Иван Иванов
Интересно, почему никто не бандит пиратские теннисные группы ВКонтакте?
Потому что правообладателя в России сейчас нет, некому жаловаться так, чтобы жалоба была "услышана".
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
encaro_one
Ответ Serge Vendino
Не понял, в чем проблема с этим Spectrum? Там подписка для тенниса нужна или вообще не показывают?
https://www.mirror.co.uk/sport/tennis/us-open-tennis-disney-spectrum-30844714
Walt Disney (оно же ESPN, Евроспорт (?) и т.д.) удалил свои каналы из Spectrum
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ f0rz
Гораздо проще зайти за 5 секунд в вк и открыть трансляцию) ну или в телеграме
И слушать гнусавых и косноязычных комментаторов с задержкой сигнала и падающей трансляцией. Спасибо, этой пищи я уже отведал.
Помнится смотрел какой-то женский турнир у этих трешаделов из прайма, потому что WTA убрали с Евроспорта, так там один из них комментировал почти всё время либо зачитывая донаты, либо крича "и ошибка!!!", "и ошибается!!!" Уж до чего мне не нравились всякие Ташевы, Бычковы и прочие унылые нытики с Евроспорта, но они на голову выше пиратов.
Недавно смотрел ещё один женский турнир, Винус обыграла Джорджи перед USO, а у них трансляция померла на матчболе.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Диономис
Ну хоть не на Винлайн.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Typizza
А у нас, в БелорУССИИ по телеку евроспорт показывает😛
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данил
Ответ Йенс Мустерманн
Кто изначально настроен своровать, тот найдёт тысячи причин не покупать и при этом оправдать это.
У Медведева нет времени разбираться в этом. Искренне думать, что он злостный жлоб, выискивающий пиратские трансляции, максимально глупо. Было бы легко оплатить трансляции, я уверен, он бы так и сделал.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
f0rz
Ответ Йенс Мустерманн
О господи, какие же миллионеры несчастные, вынуждены заклеивать номера машин, стоимостью в несколько сотен тысяч евро, бумажками, так как нет денег на платные парковки. Сейчас расплачусь от невозможности оформить месячную подписку на какой-нибудь Amazon Prime, Hulu, ESPN+ за 20-30 долларов человеку, заработавшему 20 миллионов долларов и потому ВЫНУЖДЕННОМУ шариться по пиратским сайтам.
Гораздо проще зайти за 5 секунд в вк и открыть трансляцию) ну или в телеграме
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пользователь Имени
Ответ Йенс Мустерманн
Комментарий скрыт
Он россиянин, а у нас сейчас с оплатой зарубежных сервисов проблемы )
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Фабиянчук
друзья, не пишите Йенсычу, он сидит на уроках, а ваши сообщения его отвлекают!!!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мирослав Холод
наш человек
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кавабунга Шреддоголовый
Да мы все так делаем сейчас. Ну или через iptv смотрим Еврик за пару евро в месяц
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мишка Синайский
Ответ Valery24
И слушает каждый матч про величие Сампраса😂
как же достал этот гнусавый с Сампрасом
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Данил
У тебя обиды какие-то? Комплексы? Ты тёплое с мягким путаешь. Я прекрасно понимаю, что с покупкой платных трансляций на смартфоне в штатах могут возникнуть проблемы, а то и невозможность смотреть трансляции на телефоне. В США другие условия, касающиеся всей этой платной тв-возни. Особенно не для гражданина страны.
Кто изначально настроен своровать, тот найдёт тысячи причин не покупать и при этом оправдать это.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
rofed
«Не знаю, законно это или нет, но мне нужно было найти способ, потому что телевизор – больше не вариант» - кто из нас не вставал перед такой дилеммой)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Serge Vendino
Не понял, в чем проблема с этим Spectrum? Там подписка для тенниса нужна или вообще не показывают?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Данил
Русским языком написано, что он вынужден смотреть с телефона. Значит на смартфоне нет возможности смотреть кабельное ТВ. Не удивлюсь, зная слабую развитость интернета в штатах и заточенность под платное ТВ.
О господи, какие же миллионеры несчастные, вынуждены заклеивать номера машин, стоимостью в несколько сотен тысяч евро, бумажками, так как нет денег на платные парковки.
Сейчас расплачусь от невозможности оформить месячную подписку на какой-нибудь Amazon Prime, Hulu, ESPN+ за 20-30 долларов человеку, заработавшему 20 миллионов долларов и потому ВЫНУЖДЕННОМУ шариться по пиратским сайтам.
+8
-6
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий