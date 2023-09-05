Медведев квалифицировался на итоговый турнир ATP
Третья ракетка мира Даниил Медведев после выхода в четвертьфинал US Open квалифицировался на итоговый турнир ATP в Турине.
Медведев сыграет на итоговом пятый год подряд. В 2020-м он выиграл титул.
Ранее в Турин отобрались Карлос Алькарас и Новак Джокович.
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Ну а если серьёзно, то оба молодчики.
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