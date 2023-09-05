Медведев квалифицировался на итоговый турнир ATP

Теги Новак Джокович US Open ATP ATP Finals Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Третья ракетка мира Даниил Медведев после выхода в четвертьфинал US Open квалифицировался на итоговый турнир ATP в Турине.

Медведев сыграет на итоговом пятый год подряд. В 2020-м он выиграл титул.

Ранее в Турин отобрались Карлос Алькарас и Новак Джокович.

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6 комментариев

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Генадий Адамов
Что и требовалось доказать, дальше больше, скоро Рублёв примыкает, эти двое стабильно там
+14
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+14
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alexus-1990
Ответ AndreyMaximovich96
И стабильно рублев из группы не выходит))
в том году вышел же
+3
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+3
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AndreyMaximovich96
Ответ Генадий Адамов
Что и требовалось доказать, дальше больше, скоро Рублёв примыкает, эти двое стабильно там
И стабильно рублев из группы не выходит))
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ɔculpa
Ответ alexus-1990
в том году вышел же
Да и не просто вышел, а дошёл до полуфинала!;)
Ну а если серьёзно, то оба молодчики.
Надо призвать Антона Тимофеева, чтобы он рассказал, у кого из наших по скольку участий на Итогах.
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Генадий Адамов
Ответ AndreyMaximovich96
И стабильно рублев из группы не выходит))
Рублик золотой
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Генадий Адамов
Ответ alexus-1990
в том году вышел же
ещё бы и цирк и осьминога взял да и переиграл
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