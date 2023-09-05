Медведев квалифицировался на итоговый турнир ATP

Третья ракетка мира после выхода в четвертьфинал квалифицировался на итоговый турнир в Турине.

Медведев сыграет на итоговом пятый год подряд. В 2020-м он выиграл титул.

Ранее в Турин отобрались и .

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