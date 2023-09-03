Медведев о болельщике на US Open: «Он так завелся, что всю ночь будет кричать: «Вамос, вамос, вамос, вамос, вамос». Мне его жаль»
Даниил Медведев прокомментировал поведение болельщиков на US Open.
Он прокомментировал то, что зрители остались на его матч с Себастьяном Баесом, который закончился позже часа ночи.
«Спасибо всем, кто не кричал между первой и второй подачей. Вы молодцы.
Вы молодцы, но был один парень... Я не знаю, есть ли у него девушка или жена. И если есть, я не знаю, как она будет спать. Он так завелся, что всю ночь будет кричать: «Вамос, вамос, вамос, вамос, вамос».
Мне его жаль».
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Смысл почти любых слов зависит от контекста. "Мне тебя жаль" точно не исключение. Например: Я слышал ты женился на первой красавице Коста-Рики. Мне тебя жаль! Теперь тебе все завидовать будут!
В данном случае Медведю жаль мужика, так как тот орёт как полоумный) Или считаешь, что он его действительно за что-то пожалел?) Нет, он сказал, что тот достоин лишь жалости, это была шпилька, так как мужик постоянно орал между его подачами. Я сам за Медведя болею, но не вижу смысла отмазывать там, где не надо. А передразнил забавно.