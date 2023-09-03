Медведев о болельщике на US Open: «Он так завелся, что всю ночь будет кричать: «Вамос, вамос, вамос, вамос, вамос». Мне его жаль»

Теги US Open болельщики ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал поведение болельщиков на US Open.

Он прокомментировал то, что зрители остались на его матч с Себастьяном Баесом, который закончился позже часа ночи.

«Спасибо всем, кто не кричал между первой и второй подачей. Вы молодцы.

Вы молодцы, но был один парень... Я не знаю, есть ли у него девушка или жена. И если есть, я не знаю, как она будет спать. Он так завелся, что всю ночь будет кричать: «Вамос, вамос, вамос, вамос, вамос».

Мне его жаль».

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16 комментариев

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Lada_ok
Даниил юморист, как всегда классное интервью!
+42
-8
+34
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kustodievka
Может, его девушка и не против)) Не каждый день твой парень превращается в Надаля 😄
+32
-3
+29
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свободу попугаю
Всё таки вогнал ему Данька эйс на прессухе )) Видать сильно он его достал )
+23
-4
+19
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Сергей Орлов
Ответ берде
Комментарий скрыт
Вы видео посмотрите, там абсолютно безобидная шутка.
+17
-4
+13
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Храбрая виолончелистка
Уже не раз писала, что Даниил просто идеальный главзлодей для Бондианы) С интеллектом и чувством юмора)
+14
-2
+12
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Lada_ok
Ответ берде
Комментарий скрыт
У всех людей разные вкусы и понимание юмора в том числе😉 уважайте себя...
+7
-4
+3
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Коэн Варвар
Ответ ɔculpa
Ну вообще когда говорят "мне тебя жаль", то явно хотят задеть и обидеть.
Зависит от контекста, интонации и много еще от чего. Иногда словами "иди н...й" выражают уважение или хотят подбодрить.
+3
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+3
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Коэн Варвар
Ответ ɔculpa
Да с "иди на й" всё понятно, этой фразой реально можно выражать огромный спектр настроений, в том числе подбадривание, не вопрос, но с "мне тебя жаль" я больше двух значений не знаю: либо реально выражают сочувствие, искренне жалеют человека, либо обозначают таким образом некую неполноценность человека, за что его, якобы, жалеют. Вот в контексте данной ситуации, именно, за что Медведю действительно жалеть орущего мужика? Мужик сам-то никак не обламывался, просто делал, что хотел, и мешал при этом Медведю (возможно, прямо этого и хотел). Ну и что, Медведь реально пожалел бедного мужика? Какой в этом смысл? Или всё-таки он "пожалел" его за его неадекватность? Шпилька очевидна, она между строк так и топорщится.
Да не было там никакого особого смысла - так, лёгкий добродушный стёб.
Смысл почти любых слов зависит от контекста. "Мне тебя жаль" точно не исключение. Например: Я слышал ты женился на первой красавице Коста-Рики. Мне тебя жаль! Теперь тебе все завидовать будут!
+3
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+3
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Сергей Орлов
Ответ ɔculpa
Ну вообще когда говорят "мне тебя жаль", то явно хотят задеть и обидеть.
Конечно же, нет.
+3
-1
+2
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SPORTsMAN
О, это же Дэвенпорт интервью брала )
+1
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ɔculpa
Ответ Сергей Орлов
Конечно же, нет.
Да конечно же да. Нет, есть случаи, когда человек действительно жалеет другого, но выражает он это иными фразами. А фраза "мне тебя жаль" произносится в адрес всяких дурней или сомнительных личностей, в духе: "у тебя совсем нет мозгов, мне тебя жаль"; "если ты не понимаешь таких элементарных вещей, мне тебя жаль"; "если у тебя нет совести, мне тебя жаль".
В данном случае Медведю жаль мужика, так как тот орёт как полоумный) Или считаешь, что он его действительно за что-то пожалел?) Нет, он сказал, что тот достоин лишь жалости, это была шпилька, так как мужик постоянно орал между его подачами. Я сам за Медведя болею, но не вижу смысла отмазывать там, где не надо. А передразнил забавно.
+5
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+1
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Интервьюер похожа на Линдсей Дэвенпорт. Это она?
+2
-2
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ɔculpa
Ответ Сергей Орлов
Вы видео посмотрите, там абсолютно безобидная шутка.
Ну вообще когда говорят "мне тебя жаль", то явно хотят задеть и обидеть.
+3
-3
0
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ɔculpa
Ответ Коэн Варвар
Зависит от контекста, интонации и много еще от чего. Иногда словами "иди н...й" выражают уважение или хотят подбодрить.
Да с "иди на й" всё понятно, этой фразой реально можно выражать огромный спектр настроений, в том числе подбадривание, не вопрос, но с "мне тебя жаль" я больше двух значений не знаю: либо реально выражают сочувствие, искренне жалеют человека, либо обозначают таким образом некую неполноценность человека, за что его, якобы, жалеют. Вот в контексте данной ситуации, именно, за что Медведю действительно жалеть орущего мужика? Мужик сам-то никак не обламывался, просто делал, что хотел, и мешал при этом Медведю (возможно, прямо этого и хотел). Ну и что, Медведь реально пожалел бедного мужика? Какой в этом смысл? Или всё-таки он "пожалел" его за его неадекватность? Шпилька очевидна, она между строк так и топорщится.
0
0
0
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Sincere
Ответ SPORTsMAN
О, это же Дэвенпорт интервью брала )
Нет, это не она))
0
0
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