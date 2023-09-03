Медведев о болельщике на US Open: «Он так завелся, что всю ночь будет кричать: «Вамос, вамос, вамос, вамос, вамос». Мне его жаль»

Даниил Медведев прокомментировал поведение болельщиков на US Open.

Он прокомментировал то, что зрители остались на его матч с Себастьяном Баесом, который закончился позже часа ночи.

«Спасибо всем, кто не кричал между первой и второй подачей. Вы молодцы.

Вы молодцы, но был один парень... Я не знаю, есть ли у него девушка или жена. И если есть, я не знаю, как она будет спать. Он так завелся, что всю ночь будет кричать: «Вамос, вамос, вамос, вамос, вамос».

Мне его жаль».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе