Соболенко о том, что ее матч на US Open длился час: «Мне нужен хороший обед. Я спешу»

Теги US Open WTA Арина Соболенко Клара Бюрель Теннис

Арина Соболенко прокомментировала разгром Клары Бюрель в третьем круге US Open.

Она выиграла 6:1, 6:1. Белоруска одержала 47-ю победу в сезоне – это ее лучший результат в карьере.

Кроме того, Соболенко 10-й раз вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема».

– Этот матч длился всего час. Ты куда-то торопишься?

– Конечно. Нужно поесть. Мне нужен хороший обед. Я спешу (смеется).

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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6 комментариев

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Сергей Орлов
То ужины, то обед) Отвлекаете своим теннисом от важных дел)
+17
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Typizza
Любит покушать человек)
+9
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billy_pilgrim
Накормите ее перед матчем с Касаткиной, пожалуйста)
+4
0
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Бекзат Саматович
Ужас мне страшно за Игу. Вспомнил фильм Горец где Коннор спросил у Рамиреса как победить такого монстра как Курган.
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Valenchinche
здорово, что Арина наконец перевела разговоры о политике во время прессух, и теперь все интервью только о еде)
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