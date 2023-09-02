Соболенко о том, что ее матч на US Open длился час: «Мне нужен хороший обед. Я спешу»

Арина Соболенко прокомментировала разгром Клары Бюрель в третьем круге US Open.

Она выиграла 6:1, 6:1. Белоруска одержала 47-ю победу в сезоне – это ее лучший результат в карьере.

Кроме того, Соболенко 10-й раз вышла во вторую неделю турнира «Большого шлема».

– Этот матч длился всего час. Ты куда-то торопишься?

– Конечно. Нужно поесть. Мне нужен хороший обед. Я спешу (смеется).

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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