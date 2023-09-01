Соболенко о платье на US Open: «Чувствую себя как Барби. Может, не Барби. Может быть, Карби»
Арина Соболенко прокомментировала платье, в котором играет на US Open.
«Я не смогла подогнать его под себя, но они всегда спрашивают наше мнение о том, что нам присылают, и о том, что делают для новых коллекций.
По этому платью я могу сказать, что нас услышали. Платье очень удобное, уникальное, и я очень рада, что меня выбрали для этого уникального образа.
Я чувствую себя как Барби. Может, не Барби. Может быть, Карби (смеется). Классное платье. Мне очень нравится».
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
да 😎 будет громко 💣
и много вони, но в этом и есть смысл 😜