Соболенко о платье на US Open: «Чувствую себя как Барби. Может, не Барби. Может быть, Карби»

Арина Соболенко прокомментировала платье, в котором играет на US Open.

«Я не смогла подогнать его под себя, но они всегда спрашивают наше мнение о том, что нам присылают, и о том, что делают для новых коллекций.

По этому платью я могу сказать, что нас услышали. Платье очень удобное, уникальное, и я очень рада, что меня выбрали для этого уникального образа.

Я чувствую себя как Барби. Может, не Барби. Может быть, Карби (смеется). Классное платье. Мне очень нравится».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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