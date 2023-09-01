Соболенко о платье на US Open: «Чувствую себя как Барби. Может, не Барби. Может быть, Карби»

Теги US Open WTA Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко прокомментировала платье, в котором играет на US Open.

«Я не смогла подогнать его под себя, но они всегда спрашивают наше мнение о том, что нам присылают, и о том, что делают для новых коллекций.

По этому платью я могу сказать, что нас услышали. Платье очень удобное, уникальное, и я очень рада, что меня выбрали для этого уникального образа.

Я чувствую себя как Барби. Может, не Барби. Может быть, Карби (смеется). Классное платье. Мне очень нравится».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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18 комментариев

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Elaine
А шутку не объяснили. Кто не понял, Карби (Carbie) - это Барби располневшая на углеводах (carbs).
+39
-2
+37
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Tarkovski
У Арины всегда какая-то дисгармония внутреннего и внешнего - чувствует и подаёт себя хрупкой изящной и ванильной девочкой, а с виду-то - бой-баба, Дуся-агрегат. Ей бы как-то принять себя что ли, свою природу.
+36
-6
+30
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Ярик01
Выглядит как изящно использованный мешок картошки
+14
-6
+8
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fewral
Ну, до Барби немного не дотягивает.)
+7
-4
+3
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Emma Nevskaia
Ответ Tarkovski
У Арины всегда какая-то дисгармония внутреннего и внешнего - чувствует и подаёт себя хрупкой изящной и ванильной девочкой, а с виду-то - бой-баба, Дуся-агрегат. Ей бы как-то принять себя что ли, свою природу.
почему она не может быть внутри хрупкой и изящной, внешность она не выбирала
+5
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+3
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Jefri AG
Может быть, Кен.
+9
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Мирослав Холод
Арина даёшь 1️⃣ строчку рейтинга 🙌
да 😎 будет громко 💣
и много вони, но в этом и есть смысл 😜
+10
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SvK7
Какая ещё Барби? От такой Барби дети заикаться начнут))
+5
-3
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sfilatov13
Ответ siralexf
Комментарий удален модератором
откуда знаете?
+2
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Диономис
Все русские девочки в одной модели платья или это мне так повезло при просмотрах?
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Pol1986
Ответ Tarkovski
У Арины всегда какая-то дисгармония внутреннего и внешнего - чувствует и подаёт себя хрупкой изящной и ванильной девочкой, а с виду-то - бой-баба, Дуся-агрегат. Ей бы как-то принять себя что ли, свою природу.
Специально для тебя шутку пояснили. Так что всё нормально она себя подаёт. Обычная крупная девчонка Арина. Не всем быть хрупышками и малышками
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siralexf
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Мирослав Холод
Ответ Jefri AG
Может быть, Кен.
https://youtu.be/MqgdhOFfyg0?feature=shared
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Stas Salesov
Ответ Мирослав Холод
https://youtu.be/MqgdhOFfyg0?feature=shared
А причем тут Швентек?🤭
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Stas Salesov
Ответ Мирослав Холод
Арина даёшь 1️⃣ строчку рейтинга 🙌 да 😎 будет громко 💣 и много вони, но в этом и есть смысл 😜
Ну и зачем нам эта грязная бомба?))
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-4
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Анатолий Зыболов
Ответ siralexf
Комментарий удален модератором
вам виднее
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