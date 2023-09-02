Циципас прекратил сотрудничество с Филиппуссисом

Теги ATP Марк Филиппуссис Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас и тренер Марк Филиппуссис прекратили сотрудничество.

Они изначально планировали, что двукратный финалист «Больших шлемов» будет работать с греком до конца US Open. В итоге они решили не продлевать сотрудничество.

Ранее грек ограничил работу со своим отцом Апостолосом, который был его основным тренером.

На US Open Циципас проиграл во втором круге.

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10 комментариев

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LONDON-TOWN
Новым тренером назначена Бадоса
+42
-1
+41
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Tarkovski
У Степы по ходу классический «кризис четверти жизни», мечется туда-сюда
+12
0
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sined2000
Цицидгоса одержала вверх над Циципуссисом
+5
-1
+4
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Монсеньор Мартинес
Ответ Tarkovski
У Степы по ходу классический «кризис четверти жизни», мечется туда-сюда
Пытается сепарироваться от родителей и почувствовать жизнь на вкус. Как примерная ученица, уехавшая в универ в другой город и уходящая в разгул
+5
-1
+4
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Артем Котельников
Ответ Emma Nevskaia
а стоило с Бадосой
С теннисом
+6
-4
+2
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S.Graf
Какая то игра в ромашку, чесс сло
хехе))))
+1
0
+1
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Emma Nevskaia
а стоило с Бадосой
+2
-2
0
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Razrubsis
Будет интересно посмотреть с кем он продолжит сотрудничество, с отцом его результаты были гораздо лучше.
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xqystfsf7s
Вот у отца давно было забрать тренерство
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Доминик
Ответ Артем Котельников
С теннисом
сандгреном.
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