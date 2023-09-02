Циципас прекратил сотрудничество с Филиппуссисом

и тренер Марк Филиппуссис прекратили сотрудничество.

Они изначально планировали, что двукратный финалист «Больших шлемов» будет работать с греком до конца US Open. В итоге они решили не продлевать сотрудничество.

Ранее грек ограничил работу со своим отцом Апостолосом, который был его основным тренером.

На US Open Циципас проиграл во втором круге.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

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