Циципас прекратил сотрудничество с Филиппуссисом
Стефанос Циципас и тренер Марк Филиппуссис прекратили сотрудничество.
Они изначально планировали, что двукратный финалист «Больших шлемов» будет работать с греком до конца US Open. В итоге они решили не продлевать сотрудничество.
Ранее грек ограничил работу со своим отцом Апостолосом, который был его основным тренером.
На US Open Циципас проиграл во втором круге.
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