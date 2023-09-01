Александр Зверев: «Мне кажется, Джокович и Алькарас пока не думают о финале. Было бы неуважением говорить на эту тему, когда тебя ждет следующий соперник»

Александр Зверев ответил, мотивирует ли его, что сейчас внимание прессы сосредоточено на Новаке Джоковиче и Карлосе Алькарасе.

– По-моему, я отвечал на этот вопрос на прошлой пресс-конференции. Думаю, для прессы вполне естественно искать яркий сюжет, и сейчас это Алькарас и Новак.

В прошлом году был Рафа против всех. А в 2021-м было своеобразное трио: Новак, Даниил и я.

Думаю, для прессы естественно находить противостояния. Но, как я сказал в прошлый раз, об этом здорово высказался Новак, в сетке есть другие игроки, которым они оба проигрывали.

Было бы неуважением говорить о финале, когда тебя ждет следующий соперник. Мне кажется, они оба пока не думают о финале. Они знают, что у них впереди еще есть другие соперники, а мы все стараемся победить.

– Но, возможно, это немного помогает вам?

– Если честно, в этом году я возвращаюсь. Я 12-й в мире, а не третий. Думаю, логичнее будет говорить об этом в следующем году, и, возможно, рейтинг тоже изменится.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

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