Александр Зверев: «Мне кажется, Джокович и Алькарас пока не думают о финале. Было бы неуважением говорить на эту тему, когда тебя ждет следующий соперник»

Теги Новак Джокович US Open ATP Александр Зверев Карлос Алькарас Теннис

Александр Зверев ответил, мотивирует ли его, что сейчас внимание прессы сосредоточено на Новаке Джоковиче и Карлосе Алькарасе.

– По-моему, я отвечал на этот вопрос на прошлой пресс-конференции. Думаю, для прессы вполне естественно искать яркий сюжет, и сейчас это Алькарас и Новак.

В прошлом году был Рафа против всех. А в 2021-м было своеобразное трио: Новак, Даниил и я.

Думаю, для прессы естественно находить противостояния. Но, как я сказал в прошлый раз, об этом здорово высказался Новак, в сетке есть другие игроки, которым они оба проигрывали.

Было бы неуважением говорить о финале, когда тебя ждет следующий соперник. Мне кажется, они оба пока не думают о финале. Они знают, что у них впереди еще есть другие соперники, а мы все стараемся победить.

– Но, возможно, это немного помогает вам?

– Если честно, в этом году я возвращаюсь. Я 12-й в мире, а не третий. Думаю, логичнее будет говорить об этом в следующем году, и, возможно, рейтинг тоже изменится.

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10 комментариев

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Монсеньор Мартинес
Новак, Даниил и я (Зверев) в фильме "Какого хрена здесь делает Зверев"
+22
-3
+19
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Nikolay Stavrogin
Какое нафиг три было в 2021, трио там было только шлемов Джоковича подряд
+18
-3
+15
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sedric
Ответ Nikolay Stavrogin
Какое нафиг три было в 2021, трио там было только шлемов Джоковича подряд
Любил я реслинг смотреть. Там был шикарный Курт Энгл. Олимпийский чемпион по борьбе. У него образ был такой, на все неудобные вопросы отвечал: а где твоя олимпийская золотая медаль. Вот также и Сашка спрашивает, а где твоя медаль? В его понимании этого хватит для трио.
+12
-1
+11
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mamapapaya
Что за клоун «трио»)))))
+7
0
+7
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Комиссар Жабер
Ты им точно не соперник, Саша
+7
-2
+5
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Sincere
Яяяя))))
+4
-4
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Alarich
Ответ Монсеньор Мартинес
Новак, Даниил и я (Зверев) в фильме "Какого хрена здесь делает Зверев"
Скорее. фильм от Новака "Какого хрена здесь рядом эти ребята". Ни Зверев, ни Медведев и рядом не Big3
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Монсеньор Мартинес
Ответ Alarich
Скорее. фильм от Новака "Какого хрена здесь рядом эти ребята". Ни Зверев, ни Медведев и рядом не Big3
Медведев 2 раза с Джоковичем играл в финале шлема в том году: Австралия и ЮС опен. Так что он вполне к месту
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Alarich
Ответ Монсеньор Мартинес
Медведев 2 раза с Джоковичем играл в финале шлема в том году: Австралия и ЮС опен. Так что он вполне к месту
В Австралии он играл эпический матч с Надалем в финале на следующий год. Это я хорошо помню. Что касается Австралии-2021, припоминается хуже. Что касается трех финалов шлема, так они и у Рууда есть. Медведев примерно также далек от уровня Big3, как и Зверев. Выигранных турниров у них поровну, призовых - тоже
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Alarich
Ответ Комиссар Жабер
Ты им точно не соперник, Саша
Я бы не говорил здесь им. Джоковичу оба не соперники. Что касается Медведева, то особой разницы в классе с ним у Зверева нет. Во второй половине 2021 году после Токио Киса проиграл всего 3 матча, взяв Мастерс в Цинцинате, кучу турниров поменьше и Итоговый
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