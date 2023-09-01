Зверев – на вопрос, удивлен ли он, что Димитров не брал «Шлем»: «Многие еще не выигрывали «Шлем». Циципас не выигрывал. Я не выигрывал»

Теги US Open ATP Григор Димитров Александр Зверев Теннис

Александр Зверев ответил, удивлен ли он, что Григор Димитров не выигрывал «Большой шлем».

Они встретятся в третьем круге US Open.

– Удивлен ли я?

– Да, с учетом его уровня.

– Это сложный вопрос, потому что многие еще не выигрывали «Шлем» (улыбается). Циципас не выигрывал. Я не выигрывал.

– Григор чуть дольше в туре.

– Да, но в последние года мы показывали более высокие результаты.

Еще дело в Новаке, Рафе и Роджере. Многие игроки не брали «Шлем» – Бердых, Феррер, Налбандян. Кто еще? Содерлинг. Такие турниры непросто выиграть. Особенно, когда есть люди, которые доминировали 20 лет.

Я больше удивлен, что Григор не доходил до финала. Это удивительно. А не то, что он не выигрывал. Я его очень уважаю, но многие игроки не брали «Большой шлем».

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19 комментариев

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Великий Алонсо
Зверев правильно ответил. Пик Димитрова пришёлся на молодых и здоровых БИГ-3 в хорошей форме, Маррей был ещё на пике, Дель-Потро, Вавринка и другие ребята, сейчас ТБШ выиграть намного проще. Димитров теннисист хороший, но все выше перечисленные и некоторые другие игроки были сильнее. Так что нет, неудивительно.
+40
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kustodievka
"Я не выигрывал" - о, наш любимый и родной Саша"put myself in there"Зверев
+31
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maalry
Я не выигрывал, это несправедливо, ведь я–Киса, олимпийский чемпион)))
+19
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+17
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N.S.A.8.5
Но Медведев выиграл - проговорил Зверев
+11
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Great Ksan
У Зверева был отличный шанс на UsOpen 2020,в отсутствии Новака,Надаля и Роджера,но в финале против Тима,ведя 2:0 он проиграл,Циципасу не повезло-в обоих финалах он играл против Новака,в полуфиналах против топового Медведева,Надаля и Новака же.
Будут у них ещё шансы,Алькараз естественно выделяется,но разные факторы бывают,травмы,отсутствие формы и так далее,в любом случае непроходимой стены из big-3,Маррея и Варинки никогда не будет.
+11
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Верховенский1990
Саня, так ты со Степкой и Руудом тоже не выиграете ТБШ, вы ни чем не лучше Димитрова, который на АО 17 должен был выходить в финал, но чокернул.
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Биллибоб
Сашок в своём стиле, мол уж если я не выиграл шлемак, то куда там Грише)
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Sincere
"больше удивлен, что он не доходил до финала"
ахахах))
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Great Ksan
Ответ Верховенский1990
Саня, так ты со Степкой и Руудом тоже не выиграете ТБШ, вы ни чем не лучше Димитрова, который на АО 17 должен был выходить в финал, но чокернул.
Зверев-Димитров 5:1,Циципас-Димитров 6:1,однозначно они лучше его и не скажешь,что Григор совсем ветеран как Вавринка.
Просто все 3 ещё довольно молоды и у них нет непроходимой стены из big-3 и Маррея.
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maalry
вообще удивительно, что димитров выигрывал вообще что-нибудь
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Function
О чем или о ком бы не спросили Шурика- он всегда будет говорить про себя. Закон Зверева.
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Верховенский1990
Ответ Great Ksan
Зверев-Димитров 5:1,Циципас-Димитров 6:1,однозначно они лучше его и не скажешь,что Григор совсем ветеран как Вавринка. Просто все 3 ещё довольно молоды и у них нет непроходимой стены из big-3 и Маррея.
Ну не спорю, лучше болгарина, ТБШ то все равно не выиграют.
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Бен Ротенберг
Ответ maalry
вообще удивительно, что димитров выигрывал вообще что-нибудь
Вы никогда не видели ни одного матча Григора, да? И вообще себе не представляете, как он умеет играть?
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Viling
"многие еще не выигрывали"
Ржунимагу :))))
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Stepan Shevchenko
кто последний в очереди на шлем?
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Комиссар Жабер
И не выиграешь
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Great Ksan
Ответ Верховенский1990
Ну не спорю, лучше болгарина, ТБШ то все равно не выиграют.
Выиграют,скорее всего,талант и физика есть,но кроме Алькараза ни одного монстра не видно,а Новаку всё-таки уже 36.
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SaltyRose
Ответ Great Ksan
Выиграют,скорее всего,талант и физика есть,но кроме Алькараза ни одного монстра не видно,а Новаку всё-таки уже 36.
Хотелось бы верить, но у одного серьезная травма и он пока не вернулся на прежний уровень, а у другого просто серьезный регресс.
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Бен Ротенберг
Ответ Верховенский1990
Саня, так ты со Степкой и Руудом тоже не выиграете ТБШ, вы ни чем не лучше Димитрова, который на АО 17 должен был выходить в финал, но чокернул.
И на Уимблдоне как минимум в финале Димитров тоже должен уже был хотя бы один раз сыграть.
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