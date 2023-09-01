Зверев – на вопрос, удивлен ли он, что Димитров не брал «Шлем»: «Многие еще не выигрывали «Шлем». Циципас не выигрывал. Я не выигрывал»

ответил, удивлен ли он, что не выигрывал «Большой шлем».

Они встретятся в третьем круге US Open.

– Удивлен ли я?

– Да, с учетом его уровня.

– Это сложный вопрос, потому что многие еще не выигрывали «Шлем» (улыбается). Циципас не выигрывал. Я не выигрывал.

– Григор чуть дольше в туре.

– Да, но в последние года мы показывали более высокие результаты.

Еще дело в , и . Многие игроки не брали «Шлем» – , , . Кто еще? Содерлинг. Такие турниры непросто выиграть. Особенно, когда есть люди, которые доминировали 20 лет.

Я больше удивлен, что Григор не доходил до финала. Это удивительно. А не то, что он не выигрывал. Я его очень уважаю, но многие игроки не брали «Большой шлем».

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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