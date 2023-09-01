Зверев – на вопрос, удивлен ли он, что Димитров не брал «Шлем»: «Многие еще не выигрывали «Шлем». Циципас не выигрывал. Я не выигрывал»
Александр Зверев ответил, удивлен ли он, что Григор Димитров не выигрывал «Большой шлем».
Они встретятся в третьем круге US Open.
– Удивлен ли я?
– Да, с учетом его уровня.
– Это сложный вопрос, потому что многие еще не выигрывали «Шлем» (улыбается). Циципас не выигрывал. Я не выигрывал.
– Григор чуть дольше в туре.
– Да, но в последние года мы показывали более высокие результаты.
Еще дело в Новаке, Рафе и Роджере. Многие игроки не брали «Шлем» – Бердых, Феррер, Налбандян. Кто еще? Содерлинг. Такие турниры непросто выиграть. Особенно, когда есть люди, которые доминировали 20 лет.
Я больше удивлен, что Григор не доходил до финала. Это удивительно. А не то, что он не выигрывал. Я его очень уважаю, но многие игроки не брали «Большой шлем».
А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?
Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?
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Будут у них ещё шансы,Алькараз естественно выделяется,но разные факторы бывают,травмы,отсутствие формы и так далее,в любом случае непроходимой стены из big-3,Маррея и Варинки никогда не будет.
ахахах))
Просто все 3 ещё довольно молоды и у них нет непроходимой стены из big-3 и Маррея.
Ржунимагу :))))