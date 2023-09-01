Вондроушова о трофее «Уимблдона»: «Кошка не впечатлилась. Ей все равно»

Теги WTA Маркета Вондроушова Теннис

Маркета Вондроушова рассказала, получила ли уже копию трофея «Уимблдона».

– Вам ее уже прислали? Что ваша кошка могла о ней подумать?

– Я увезла ее из Лондона. Дома стоит. И кошка не впечатлилась. (Смех). Ей все равно.

– Ничего не пробовала...

– Нет. Нет, ей все равно.

Трофеи US Open можно продать за 150к или превратить в поднос. Tiffany & Co. делает их на токарном станке

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10 комментариев

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Kaio Ro
Спасибо, Павел!
Это лучшая новостная заметка про теннис из всех, которые я читал, за всё время! Это вершина теннисной журналистики!
+24
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Мирослав Холод
Я тоже, мне все равно))
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Stas Salesov
Ответ Мирослав Холод
Я тоже, мне все равно))
Чешкам Шлемы выдают как по талонам, получила один - пусти следующего
+4
0
+4
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AIBOLIT66
А твой кот впечатлился?
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SaltyRose
Повезло Маркете, что кошке все равно, они любят скидывать предметы с полок :)
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Jesse Boy
кошки, они такие...
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Новый Орлеан
Ответ AIBOLIT66
А твой кот впечатлился?
Коту кошка нужна.
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AIBOLIT66
Ответ Новый Орлеан
Коту кошка нужна.
так она и кошка
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