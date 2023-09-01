Вондроушова о трофее «Уимблдона»: «Кошка не впечатлилась. Ей все равно»
Маркета Вондроушова рассказала, получила ли уже копию трофея «Уимблдона».
– Вам ее уже прислали? Что ваша кошка могла о ней подумать?
– Я увезла ее из Лондона. Дома стоит. И кошка не впечатлилась. (Смех). Ей все равно.
– Ничего не пробовала...
– Нет. Нет, ей все равно.
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