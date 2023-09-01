Вондроушова о трофее «Уимблдона»: «Кошка не впечатлилась. Ей все равно»

Маркета Вондроушова рассказала, получила ли уже копию трофея «Уимблдона».

– Вам ее уже прислали? Что ваша кошка могла о ней подумать?

– Я увезла ее из Лондона. Дома стоит. И кошка не впечатлилась. (Смех). Ей все равно.

– Ничего не пробовала...

– Нет. Нет, ей все равно.

Трофеи US Open можно продать за 150к или превратить в поднос. Tiffany & Co. делает их на токарном станке

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

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