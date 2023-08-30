Андрей Рублев: «Я ору на себя, а не на тренера. А команде только жалуюсь на то, какой я дурак»

Андрей Рублев оценил свое состояние на US Open.

Он вышел во второй круг, и это его первая победа с конца июля.

«Я не знаю, в каком я сейчас состоянии. Я отлично провел неделю, тренируясь в Нью-Йорке. Вот и все. В теннисе ты можешь один день чувствовать себя потрясающе, потом – плохо, потом – снова потрясающе. Все постоянно меняется.

Мне трудно оценить мое состояние. Но тренировки проходили хорошо. Посмотрим, что будет дальше».

Также Рублев прокомментировал слова Даниила Медведева о том, что теннис сводит игроков с ума, поэтому они иногда кричат на команду.

«Я ору на себя, а не на тренера. Никогда не ору на тренера (улыбается). А команде только жалуюсь на то, какой я дурак (улыбается).

Непросто, когда ты всегда наедине с собой, и все повторяется снова-снова, каждый день. И если психологически ты на спаде, то взрываешься».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе