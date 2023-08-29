№171 Дроге обыграл №18 Музетти на US Open. Впервые с 1998-го на каждом «Шлеме» сезона теннисисты из-за пределов топ-150 побеждали игроков топ-20

171-я ракетка мира Титуан Дроге обыграл №18 Лоренцо Музетти – 6:3, 0:6, 6:7(5), 6:3, 6:2.

22-летний француз впервые в карьере играет в основной сетке уровня основного тура. До US Open у него не было побед над топ-100, а в Нью-Йорке – уже две (в первом круге квалификации прошел №90 Кристиана Гарина).

После победы Дроге над Музетти на каждом «Большом шлеме» в этом году игроки из-за пределов топ-150 побеждали представителей топ-20. Это всего пятый подобный сезон после появления рейтинга в 1973-м. Ранее такое случилось в 1987-м, 1995-м, 1996-м и 1998-м.

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