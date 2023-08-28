Вавринка о мотивации в 38 лет: «Сегодня мной движут эмоции. Я с детства был увлечен теннисом и люблю все, что с ним связано»

Стэн Вавринка рассказал, что мотивирует его на заключительном этапе карьеры.

«Сегодня мной движут эмоции. Страсть к игре, то, как меня заряжают болельщики по всему миру. Все это меня мотивирует. Конечно, мне 38 лет, но я чувствую себя молодым, для жизни я еще молод, и после ухода из тенниса я уже не найду источник таких эмоций, которые дает мне спорт, это невозможно. Поэтому я хочу как можно больше ими насладиться.

Я с детства был увлечен этим спортом. Я люблю все, что с ним связано, даже лежать на диване и смотреть по телевизору. Мне нравятся тренировки, дисциплина. Я получаю большое удовольствие от своего дела. Конечно, я побеждаю не так часто, как раньше, но я играю не только ради побед. Поэтому меня заряжают такие четырехчасовые матчи, как против Рамоса на последнем «Ролан Гаррос», когда зрители громко болеют на трибунах».

Также Вавринка ответил, сколько еще будет играть.

«(Улыбается.) Не знаю. Но не очень долго. Посмотрим, я не уверен. Пока получаю удовольствие и играю хорошо, как сейчас, буду продолжать. Я считаю, что по-прежнему конкурентоспособен и могу многих обыграть. И после всего, через что я прошел, меня это очень радует».

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