Жабер о поражении в финале «Уимблдона»: «Говорят, время лечит. Я пока жду»

Онс Жабер рассказала, как справляется с поражением на «Уимблдоне».

В финале против Маркеты Вондроушовой она с брейком вела в обоих сетах, но уступила 4:6, 4:6. Жабер проиграла три финала «Больших шлемов».

– Между US Open и «Уимблдоном» вы провели всего один турнир. Вам нужно было время, чтобы успокоиться, отдохнуть от тенниса, пережить разочарование от «Уимблдона»?

– 100%. Если честно, я была не готова играть в Монреале. Я была не готова быстро вернуться в тур, потому что мне нужно было время для себя.

Говорят, время лечит. Я пока жду. До сих пор обидно из-за поражения на «Уимблдоне» (улыбается).

Конечно, мне гораздо лучше, чем месяц назад. Мне уже 28 лет, я научилась на ошибках, когда постоянно играла, играла, играла на турнирах. Я горжусь тем, что мне удалось сделать паузу, насладиться временем с семьей и подготовиться к следующим турнирам.

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