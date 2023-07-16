Жабер о поражении в финале «Уимблдона»: «Мне казалось, что я все делаю правильно. Это больно, потому что ты чувствуешь, что так близка к цели»

Онс Жабер поделилась эмоциями после поражения в финале «Уимблдона».

Она проиграла Маркете Вондроушовой – 4:6, 4:6.

– На корте вы сказали, что это самое болезненное поражение в вашей карьере. Это сложно, но можете объяснить, почему это поражение обиднее других?

– Потому что я уже проиграла два финала, и это третий. Не знаю. Мне казалось, что я все делаю правильно. Повторилось то, что было в прошлом году...

Это больно, потому что ты чувствуешь, что так близка к цели, а в результате возвращаешься к исходной точке. Опять же, нужно попытаться избавиться от этих негативных мыслей и сохранять позитивный настрой.

– Вы вели со счетом 3:1 в обоих сетах (в первом сете счет был 2:0, а затем 2:2 – Sports.ru). Вы помните, в тот момент вы что-то поменяли или она что-то поменяла?

– Думаю, это связано с тем, что я не очень хорошо подавала. Оба раза мне удавалось сделать брейк, но было очень сложно. У меня не было ощущения, что я контролирую свою подачу. Возможно, я доставляла ей не так много проблем. Поэтому мне было очень трудно выиграть этот гейм на подаче.

Да, жаль, что я не смогла выиграть свою подачу, особенно в первом сете. Может, матч сложился бы по-другому.

Вау, 42-я ракетка мира Вондроушова выиграла «Уимблдон». Как ей это удалось?

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