Жабер о том, что на «Уимблдоне» у нее на заставке было фото племянников, а не трофея: «В прошлом году трофей не сработал»
Онс Жабер объяснила, почему на «Уимблдоне» решила не ставить на заставку телефона фото трофея, как сделала в прошлом году.
В 2022-м она проиграла в финале Елене Рыбакиной, в 2023-м – Маркете Вондроушовой.
– Вы сказали, что теперь у вас на заставке фото вашей племянницы.
– Да, племянницы и племянника.
– Почему вместо фото трофея вы поставили семью?
– Не знаю, в прошлом году трофей не сработал. Я всегда ставлю фото племянницы. Племянник – новый член семьи. Нужно было его добавить. Я их очень люблю. Они меня так радуют. Они дарят мне много любви. Я радуюсь, когда каждый день вижу их на экране.
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