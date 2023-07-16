Жабер о том, что на «Уимблдоне» у нее на заставке было фото племянников, а не трофея: «В прошлом году трофей не сработал»

объяснила, почему на « » решила не ставить на заставку телефона фото трофея, как сделала в прошлом году.

В 2022-м она проиграла в финале , в 2023-м – .

– Вы сказали, что теперь у вас на заставке фото вашей племянницы.

– Да, племянницы и племянника.

– Почему вместо фото трофея вы поставили семью?

– Не знаю, в прошлом году трофей не сработал. Я всегда ставлю фото племянницы. Племянник – новый член семьи. Нужно было его добавить. Я их очень люблю. Они меня так радуют. Они дарят мне много любви. Я радуюсь, когда каждый день вижу их на экране.

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