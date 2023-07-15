Жабер о том, что Клейстерс, Эверт и Халеп проиграли в первых трех финалах на ТБШ: «Это позитивный момент. В жизни нельзя ничего форсировать»

Онс Жабер прокомментировала то, что Ким Клейстерс, Крис Эверт и Симона Халеп проиграли три первых финала «Больших шлемов».

Туниска второй год подряд уступила в финале «Уимблдона», а также проиграла в матче за титул US Open-2022.

– На самом деле четыре. Мы [с Ким] вместе плакали в раздевалке (улыбается).

– Насколько вас вдохновляет то, что великие теннисистки были в таком же положении, как и вы? То, что кто-то вроде Ким пришла и провела с вами время, тоже должно много для вас значить.

– Я очень люблю Ким, она меня вдохновляет. Я следила за ней в детстве. Для меня бесценно, что она находит время, чтобы дать мне совет, обнять, всегда быть рядом. Она постоянно мне говорила, что проиграла четыре первых финала, поэтому я об этом знаю.

Ну да, это позитивный момент. В жизни нельзя ничего форсировать. Просто сегодня было не суждено, и все.

– Несмотря на поражение, у вас три финала на пяти последних «Шлемах». Никто кроме вас не может этим похвастаться. На ваш взгляд, какую позицию в теннисе вы сейчас занимаете?

– Да, это еще один положительный момент наряду с тем, что вошла в число игроков, не сумевших выиграть первые три финала «Шлемов» (улыбается).

Надеюсь, это прибавит мне уверенности, и я смогу считать себя стабильным игроком. Надо воспринимать этот опыт как нечто хорошее, а не плохое, и продолжать улучшать игру. Быть тем игроком, которым я хочу быть.

Но я знаю, что все эти вещи в моем случае могут занять годы. Я буду стараться, работать. Моя цель – быть хорошим, стабильным игроком и уметь извлекать уроки из поражений. Хочу стать победительницей «Большого шлема», и не одного.

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