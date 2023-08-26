Медведев о том, что дважды проиграл Алькарасу в 2023-м: «Для меня это мотивация»

Теги ATP Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Даниил Медведев прокомментировал борьбу с Карлосом Алькарасом.

– В этом году мы играли дважды. Для меня все закончилось плохо. Я бы назвал это двумя легкими поражениями.

Но для меня это мотивация. В следующий раз я постараюсь выступить лучше, потому что не хочу легко проигрывать. Я не для этого в теннис играю. Я не такой человек.

– Эти два матча вас чему-нибудь научили?

– Надеюсь. Я надеюсь, что всегда учусь, но никогда не знаешь. Конечно, в плане тактики чему-нибудь учишься. Но он очень сильный игрок – особенно для своего возраста.

Есть еще момент, о котором говорил Новак. Во время матча он очень быстро замечает, если ты что-то делаешь, чтобы сломать его игру, и начинает вносить коррективы. Прямо во время матча.

Я надеюсь, что поражения меня чему-то учат – иначе проигрывать еще тяжелее, потому что с этого никакого толку. Надеюсь, я чему-то научился.

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9 комментариев

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S.Graf
Рецепт победы над Карасём есть. Смотри матчи Nо1е. Внимательно смотри. Учись на уимовской ошибке Величайшего, и не пробивай джокосмэши на брейк-поинтах.
И да прибудет с тобой Сила!
Давай-давай, Даня!
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JustF0rTheW1n322
В полуфинал надо железно выходить, а там посмотрим.
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dedpihto59
Ждём вашу встречу в полуфинале юсо, верим у тебя получится!
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RealJon
ну что, ждем, хотя, его в камере все равно видно не будет
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encaro_one
Тут важно не сломаться и клиентом более сильного соперника, как Шарапова, не стать.
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Anush15
Будет прикол, если опять в трех сетах отлетит как пробка с бутылки )))
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Anush15
До полуфинал надо еще добраться
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