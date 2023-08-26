Медведев о том, что дважды проиграл Алькарасу в 2023-м: «Для меня это мотивация»

Даниил Медведев прокомментировал борьбу с Карлосом Алькарасом.

– В этом году мы играли дважды. Для меня все закончилось плохо. Я бы назвал это двумя легкими поражениями.

Но для меня это мотивация. В следующий раз я постараюсь выступить лучше, потому что не хочу легко проигрывать. Я не для этого в теннис играю. Я не такой человек.

– Эти два матча вас чему-нибудь научили?

– Надеюсь. Я надеюсь, что всегда учусь, но никогда не знаешь. Конечно, в плане тактики чему-нибудь учишься. Но он очень сильный игрок – особенно для своего возраста.

Есть еще момент, о котором говорил Новак. Во время матча он очень быстро замечает, если ты что-то делаешь, чтобы сломать его игру, и начинает вносить коррективы. Прямо во время матча.

Я надеюсь, что поражения меня чему-то учат – иначе проигрывать еще тяжелее, потому что с этого никакого толку. Надеюсь, я чему-то научился.

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