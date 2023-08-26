Медведев о Джоковиче и Алькарасе: «Сейчас на каждом турнире у всех цель – не допустить их матч»

Теги Новак Джокович ATP Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Даниил Медведев прокомментировал соперничество Новака Джоковича и Карлоса Алькараса.

«Обычно я не смотрю матчи после того, как проигрываю на турнире. Так что я не смотрел их матч на «Уимблдоне», но следил за счетом на телефоне. И в какой-то момент увидел, что они провели 30-минутный гейм. Тогда я решил, что посмотрю. Включил. Потрясающий матч.

Иногда нужно было что-то делать, так что я не был приклеен к телевизору. Но я посмотрел большую часть финала. Было потрясающе, потому что Новак был на спаде в начале четвертого сета. Я удивился, когда он его выиграл. А потом удивился, как Карлос перехватил инициативу.

Поэтому сейчас они №1 и №2 в мире. С этим не поспоришь, потому что даже в матчах друг с другом они способны менять курс.

В Цинциннати то же самое. Я смотрел не только их матч, но их тоже. Потрясающий уровень. В Цинциннати играть было непросто, было тяжело контролировать мяч. А их это не волнует, они все равно показывают максимум. Отыграли столько матчболов, дошли до решающего тай-брейка. Было потрясающе это видеть.

Пока что это отличное соперничество. И сейчас на каждом турнире у всех цель – не допустить их матч».

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11 комментариев

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S.Graf
Ответ Андрей
Даня тот, кто может это сделать. Если будет в форме, на ЮС у него соперники только эти трое. Но это если будет. Удачи!
А третий кто? Сам Медвед - главный соперник самому себе?
Есть такое, чивоуштам.
+12
-4
+8
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Андрей
Даня тот, кто может это сделать. Если будет в форме, на ЮС у него соперники только эти трое. Но это если будет. Удачи!
+7
-3
+4
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Lola Lola
Прям-таки заговор какой-то) Удачи Джоку!!!
+7
-4
+3
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Nikolay Stavrogin
Пока, глядя на статистику и самое главное содержание матчей, ощущение, что у тебя одна цель - остановить Джоковича.
Совсем другое содержание и настрой в матчах с Федерером, Надалем, Алькарасом.
Покажи на юсо, что я заблуждаюсь.
Если и здесь с Алькарасом 0-3 будет, то всё понятно
+3
0
+3
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dedpihto59
Побей Карлоса в полуфинале, и получи в финале жаждущего мести за неполученный большой шлем Новака! Я бы с удовольствием посмотрел🤞‼️
+1
0
+1
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Андрей
Ответ S.Graf
А третий кто? Сам Медвед - главный соперник самому себе? Есть такое, чивоуштам.
Да, именно)
+3
-2
+1
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Antonbezb
Медведев настраивает тур на 2 конкурентов…давайте ребята бейтесь до последнего
+1
-1
0
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