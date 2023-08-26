Медведев о Джоковиче и Алькарасе: «Сейчас на каждом турнире у всех цель – не допустить их матч»
Даниил Медведев прокомментировал соперничество Новака Джоковича и Карлоса Алькараса.
«Обычно я не смотрю матчи после того, как проигрываю на турнире. Так что я не смотрел их матч на «Уимблдоне», но следил за счетом на телефоне. И в какой-то момент увидел, что они провели 30-минутный гейм. Тогда я решил, что посмотрю. Включил. Потрясающий матч.
Иногда нужно было что-то делать, так что я не был приклеен к телевизору. Но я посмотрел большую часть финала. Было потрясающе, потому что Новак был на спаде в начале четвертого сета. Я удивился, когда он его выиграл. А потом удивился, как Карлос перехватил инициативу.
Поэтому сейчас они №1 и №2 в мире. С этим не поспоришь, потому что даже в матчах друг с другом они способны менять курс.
В Цинциннати то же самое. Я смотрел не только их матч, но их тоже. Потрясающий уровень. В Цинциннати играть было непросто, было тяжело контролировать мяч. А их это не волнует, они все равно показывают максимум. Отыграли столько матчболов, дошли до решающего тай-брейка. Было потрясающе это видеть.
Пока что это отличное соперничество. И сейчас на каждом турнире у всех цель – не допустить их матч».
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Есть такое, чивоуштам.
Совсем другое содержание и настрой в матчах с Федерером, Надалем, Алькарасом.
Покажи на юсо, что я заблуждаюсь.
Если и здесь с Алькарасом 0-3 будет, то всё понятно