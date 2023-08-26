Медведев о Джоковиче и Алькарасе: «Сейчас на каждом турнире у всех цель – не допустить их матч»

прокомментировал соперничество и .

«Обычно я не смотрю матчи после того, как проигрываю на турнире. Так что я не смотрел их матч на « », но следил за счетом на телефоне. И в какой-то момент увидел, что они провели 30-минутный гейм. Тогда я решил, что посмотрю. Включил. Потрясающий матч.

Иногда нужно было что-то делать, так что я не был приклеен к телевизору. Но я посмотрел большую часть финала. Было потрясающе, потому что Новак был на спаде в начале четвертого сета. Я удивился, когда он его выиграл. А потом удивился, как Карлос перехватил инициативу.

Поэтому сейчас они №1 и №2 в мире. С этим не поспоришь, потому что даже в матчах друг с другом они способны менять курс.

В Цинциннати то же самое. Я смотрел не только их матч, но их тоже. Потрясающий уровень. В Цинциннати играть было непросто, было тяжело контролировать мяч. А их это не волнует, они все равно показывают максимум. Отыграли столько матчболов, дошли до решающего тай-брейка. Было потрясающе это видеть.

Пока что это отличное соперничество. И сейчас на каждом турнире у всех цель – не допустить их матч».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе