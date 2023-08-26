Медведев о US Open: «Хорошо чувствую себя физически, психологически. Хочу сыграть лучше, чем в последние пару недель»

Теги US Open ATP Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев рассказал о настрое на US Open.

«Я люблю US Open. Заряжен на выступление. Заряжен на следующую неделю. Хочется уже выйти на корт и посмотреть, как зрители будут себя вести в этом году.

Добавить особо нечего. Хорошо чувствую себя физически, психологически. Хочу сыграть лучше, чем в последние пару недель, а там посмотрим».

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3 комментария

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Lada_ok
Даниил! Удачи! Жду феерических матчей и побед!
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Olga.t
Желаю Даниилу красивой игры и победы на турнире!
Верю в успех Дани!
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