Медведев о US Open: «Хорошо чувствую себя физически, психологически. Хочу сыграть лучше, чем в последние пару недель»
Даниил Медведев рассказал о настрое на US Open.
«Я люблю US Open. Заряжен на выступление. Заряжен на следующую неделю. Хочется уже выйти на корт и посмотреть, как зрители будут себя вести в этом году.
Добавить особо нечего. Хорошо чувствую себя физически, психологически. Хочу сыграть лучше, чем в последние пару недель, а там посмотрим».
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Верю в успех Дани!