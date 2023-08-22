US Open. Квалификация. Эрика Андреева сыграет с Эррани, Мельникова – с Шармой
Четыре россиянки во вторник стартуют в квалификации US Open.
Сетка турнира здесь.
US Open
Нью-Йорк, США
28 августа – 10 сентября 2023
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Квалификация
Первый круг
Эрика Андреева (Россия) – Сара Эррани (16)
Марина Мельникова (Россия) – Астра Шарма (Австралия)
Екатерина Макарова (Россия) – Тамара Зиданшек (Словения, 19)
Татьяна Прозорова (Россия) – Юлия Готовко (Беларусь)
Диана Шнайдер (Россия, 2) – Хейли Батист (США)
Вера Звонарева (Россия) – Джейми Фурлис (Австралия)
Мария Тимофеева (Россия, 27) – Эльвина Калиева (США)
Валерия Савиных (Россия) – Кэрол Монне (Франция)
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