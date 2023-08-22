US Open. Квалификация. Эрика Андреева сыграет с Эррани, Мельникова – с Шармой

Четыре россиянки во вторник стартуют в квалификации US Open.

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US Open

Нью-Йорк, США

28 августа – 10 сентября 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Квалификация

Первый круг

Эрика Андреева (Россия) – Сара Эррани (16)

Марина Мельникова (Россия) – Астра Шарма (Австралия)

Екатерина Макарова (Россия) – Тамара Зиданшек (Словения, 19)

Татьяна Прозорова (Россия) – Юлия Готовко (Беларусь)

Диана Шнайдер (Россия, 2) – Хейли Батист (США)

Вера Звонарева (Россия) – Джейми Фурлис (Австралия)

Мария Тимофеева (Россия, 27) – Эльвина Калиева (США)

Валерия Савиных (Россия) – Кэрол Монне (Франция)