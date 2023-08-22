Саснович, уйдя с 0:5 в решающем сете: «У меня в руках вода, но сейчас мне нужно пить не воду. Слишком сильный стресс»

Теги WTA Александра Саснович Эмма Наварро Tennis in the Land Open Теннис

Александра Саснович прокомментировала то, что ушла с 0:5 в решающем сете.

Она обыграла Эмму Наварро в первом круге в Кливленде – 3:6, 6:4, 7:5.

«У меня в руках вода, но сейчас мне нужно пить не воду. Слишком сильный стресс – и еще сильнее для моего тренера. Играть-то проще.

Когда счет был 0:5, я думала, что турнир окончен, нужно покупать билеты в Нью-Йорк, а у меня там еще гостиницы нет. Короче, много проблем. Так что я решила выиграть», – сказала Саснович в интервью после матча.

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4 комментария

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Jefri AG
Отыгралась с 0:5, значит и выпить надо 0,5)
+6
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Stas Salesov
Мальчик: Виктория Азаренка
Мужчина: Александра Саснович
+2
-1
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Инстаграм Любовь
Пить не воду нужно её сопернице и чем крепче - тем лучше.
+1
-1
0
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Мирослав Холод
Мальчик,ты не понял, водочки мне принеси, я с 0-5 ушла
0
0
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