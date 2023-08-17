Зверев о победе над Медведевым: «Он ничего не отдает просто, нужно самому выигрывать матч – и я это сделал»

Теги ATP Western & Southern Open Александр Зверев Даниил Медведев Теннис

Александр Зверев прокомментировал победу над Даниилом Медведевым в Цинциннати.

В третьем круге он победил 6:4, 5:7, 6:4.

«Очень сложные условия против очень сложного соперника. Он ничего не отдает просто, нужно самому выигрывать матч – и я это сделал. Очень доволен.

Я старался быть терпеливым, использовать свои шансы, свои возможности. Их было не очень много, потому что мы оба хорошо подавали.

Я проиграл ему три очень упорных матча в этом году и очень доволен, что сегодня наконец победил».

Медведев снова рано проиграл. Куда-то пропала волшебная игра, весной сделавшая его зверем  

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Тимофеев
Ну, на 1 победу в 4-х матчах Зверев точно наиграл. Заслужил.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей48
Не импонирует мне Зверев( Но сегодня могу только поздравить его!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
costa0545
«Очень сложные условия против очень сложного соперника. Он ничего не отдает просто, нужно самому выигрывать матч – и я это сделал. Очень доволен. Но в этот раз Даня сам всё отдал, что то игра у Медведева началась точно такая же как в прошлом году, похоже пик формы пройден, теперь только в низ, хорошо если я ошибаюсь, но думаю что нет)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий