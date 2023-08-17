Зверев о победе над Медведевым: «Он ничего не отдает просто, нужно самому выигрывать матч – и я это сделал»

Александр Зверев прокомментировал победу над Даниилом Медведевым в Цинциннати.

В третьем круге он победил 6:4, 5:7, 6:4.

«Очень сложные условия против очень сложного соперника. Он ничего не отдает просто, нужно самому выигрывать матч – и я это сделал. Очень доволен.

Я старался быть терпеливым, использовать свои шансы, свои возможности. Их было не очень много, потому что мы оба хорошо подавали.

Я проиграл ему три очень упорных матча в этом году и очень доволен, что сегодня наконец победил».

Медведев снова рано проиграл. Куда-то пропала волшебная игра, весной сделавшая его зверем

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