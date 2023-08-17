Дель Потро отказался от плана сыграть на US Open: «Боль не дает сосредоточиться на возвращении»

Теги US Open Хуан Мартин дель Потро ATP Теннис

Хуан Мартин дель Потро отказался от плана провести прощальный матч на US Open.

В прошлом году в Буэнос-Айресе аргентинец, страдающий из-за хронической травмы колена, провел последний матч в карьере, но потом сообщил, что хочет выступить на US Open, где в 2009-м выиграл титул.

«Как вы знаете, меня будоражило желание вернуться на этот особенный корт. Я делал все, чтобы воплотить это желание, но тело не дает мне почувствовать себя на 100% комфортно, чтобы разделить с вами этот уникальный момент.

Боль не дает мне сосредоточиться на возвращении. Сейчас я буду искать альтернативные варианты, чтобы вернуть качество жизни», – написал Дель Потро.

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