Алькарас и Джокович могут встретиться на финальном турнире Кубка Дэвиса

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Стали известны составы сборных на первый этап финального турнира Кубка Дэвиса, который пройдет 12-17 сентября.

В рамках турнира возможно встреча между Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом, которые названы первыми номерами сборных Сербии и Испании, попавших в одну группу.

Полностью составы такие.

Группа A (сыграет в Болонье)

Италия: Янник Синнер, Лоренцо Музетти, Маттео Берреттини, Симоне Болелли, Фабио Фоньини.

Канада: Денис Шаповалов, Вашек Поспишил, Габриэль Диалло, Алексис Галарне.

Швеция: Элиас Имер, Драгос Мадарас, Лео Борг, Филип Бергеви, Андре Горанссон.

Чили: Николас Харри, Кристиан Гарин, Алехандро Табило, Томас Барриос, Гонсало Лама.

Группа B (сыграет в Манчестере)

Великобритания: Кэмерон Норри, Дэн Эванс, Энди Маррей, Нил Скупски.

Австралия: Алекс де Минаур, Джордан Томпсон, Макс Перселл, Танаси Коккинакис, Мэтью Эбден.

Франция: Адриан Маннарино, Юго Эмбер, Артур Фис, Эдуар Роже-Васселин, Николя Маю.

Швейцария: Стэн Вавринка, Марк-Андрес Хуслер, Доминик Штрикер, Леандро Ридль, Александр Ритшард

Группа C (сыграет в Валенсии)

Испания: Карлос Алькарас, Алехандро Давидович-Фокина, Роберто Баутиста-Агут, Марсель Гранольерс.

Сербия: Новак Джокович, Ласло Дьере, Миомир Кецманович, Душан Лайович, Хамад Меджедович.

Чехия: Иржи Лехечка, Томаш Махач, Якуб Менсик, Адам Павлашек.

Южная Корея: Сун-Ву Квон, Хон Сон Чхан, Чон Юн-Сон, Нам Джи Сон, Сон Мин-гю.

Группа D (сыграет в Сплите)

Хорватия: Борна Чорич, Борна Гойо, Дино Призмич, Иван Додиг, Мате Павич.

Финляндия: Эмиль Руусувуори, Отто Виртанен, Патрик Кауковальта, Харри Хелиоваара, Патрик Никлас-Сальминен.

Нидерланды: Тэллон Грикспор, Ботик ван де Зандшульп, Гис Броуэр, Уэсли Коольхоф, Матве Мидделькооп.

США: Фрэнсис Тиафу, Томми Пол, Маккензи Макдональд, Остин Крайчек, Раджив Рам.

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3 комментария

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Стэн Смит
А могут и не встретиться.
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Евгений Фабиянчук
Швейцария вообще нулёвая...
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Евгений Фабиянчук
Ответ Евгений Фабиянчук
Швейцария вообще нулёвая...
Финляндия тоже
ещё Швеция, но там один Имер по глупости отстранён
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