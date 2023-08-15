Алькарас и Джокович могут встретиться на финальном турнире Кубка Дэвиса

Стали известны составы сборных на первый этап финального турнира Кубка Дэвиса, который пройдет 12-17 сентября.

В рамках турнира возможно встреча между и , которые названы первыми номерами сборных Сербии и Испании, попавших в одну группу.

Полностью составы такие.

Группа A (сыграет в Болонье)

Италия: , , , , .

Канада: , , Габриэль Диалло, Алексис Галарне.

Швеция: , Драгос Мадарас, Лео Борг, Филип Бергеви, Андре Горанссон.

Чили: , , Алехандро Табило, Томас Барриос, Гонсало Лама.

Группа B (сыграет в Манчестере)

Великобритания: , , , .

Австралия: де , , Макс Перселл, , .

Франция: , , Артур Фис, Эдуар Роже-Васселин, .

Швейцария: , Марк-Андрес Хуслер, Доминик Штрикер, Леандро Ридль, Александр Ритшард

Группа C (сыграет в Валенсии)

Испания: Карлос Алькарас, , , .

Сербия: Новак Джокович, , , , Хамад Меджедович.

Чехия: , Томаш Махач, Якуб Менсик, Адам Павлашек.

Южная Корея: Сун-Ву Квон, Хон Сон Чхан, Чон Юн-Сон, Нам Джи Сон, Сон Мин-гю.

Группа D (сыграет в Сплите)

Хорватия: , Борна Гойо, Дино Призмич, , .

Финляндия: , Отто Виртанен, Патрик Кауковальта, Харри Хелиоваара, Патрик Никлас-Сальминен.

Нидерланды: , ван де Зандшульп, Гис Броуэр, Уэсли Коольхоф, Матве Мидделькооп.

США: , , , Остин Крайчек, .

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