Алькарас и Джокович могут встретиться на финальном турнире Кубка Дэвиса
Стали известны составы сборных на первый этап финального турнира Кубка Дэвиса, который пройдет 12-17 сентября.
В рамках турнира возможно встреча между Новаком Джоковичем и Карлосом Алькарасом, которые названы первыми номерами сборных Сербии и Испании, попавших в одну группу.
Полностью составы такие.
Группа A (сыграет в Болонье)
Италия: Янник Синнер, Лоренцо Музетти, Маттео Берреттини, Симоне Болелли, Фабио Фоньини.
Канада: Денис Шаповалов, Вашек Поспишил, Габриэль Диалло, Алексис Галарне.
Швеция: Элиас Имер, Драгос Мадарас, Лео Борг, Филип Бергеви, Андре Горанссон.
Чили: Николас Харри, Кристиан Гарин, Алехандро Табило, Томас Барриос, Гонсало Лама.
Группа B (сыграет в Манчестере)
Великобритания: Кэмерон Норри, Дэн Эванс, Энди Маррей, Нил Скупски.
Австралия: Алекс де Минаур, Джордан Томпсон, Макс Перселл, Танаси Коккинакис, Мэтью Эбден.
Франция: Адриан Маннарино, Юго Эмбер, Артур Фис, Эдуар Роже-Васселин, Николя Маю.
Швейцария: Стэн Вавринка, Марк-Андрес Хуслер, Доминик Штрикер, Леандро Ридль, Александр Ритшард
Группа C (сыграет в Валенсии)
Испания: Карлос Алькарас, Алехандро Давидович-Фокина, Роберто Баутиста-Агут, Марсель Гранольерс.
Сербия: Новак Джокович, Ласло Дьере, Миомир Кецманович, Душан Лайович, Хамад Меджедович.
Чехия: Иржи Лехечка, Томаш Махач, Якуб Менсик, Адам Павлашек.
Южная Корея: Сун-Ву Квон, Хон Сон Чхан, Чон Юн-Сон, Нам Джи Сон, Сон Мин-гю.
Группа D (сыграет в Сплите)
Хорватия: Борна Чорич, Борна Гойо, Дино Призмич, Иван Додиг, Мате Павич.
Финляндия: Эмиль Руусувуори, Отто Виртанен, Патрик Кауковальта, Харри Хелиоваара, Патрик Никлас-Сальминен.
Нидерланды: Тэллон Грикспор, Ботик ван де Зандшульп, Гис Броуэр, Уэсли Коольхоф, Матве Мидделькооп.
США: Фрэнсис Тиафу, Томми Пол, Маккензи Макдональд, Остин Крайчек, Раджив Рам.
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ещё Швеция, но там один Имер по глупости отстранён