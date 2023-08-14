Алькарас о том, что Джокович может обойти его в рейтинге по итогам Цинциннати: «Мне нравятся такие битвы»

Теги Новак Джокович ATP Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал борьбу с Новаком Джоковичем за первую строчку рейтинга ATP. В Цинциннати испанец может потерять лидерство в рейтинге.

«Мне нравятся такие битвы. Мне нравится осознавать, что я могу потерять первую позицию в рейтинге, но в то же время могу ее вернуть. Конечно, нужно наслаждаться моментом, когда играешь с одной из легенд тенниса, с Новаком. Мне кажется, я сейчас для него главный соперник. Для меня это все еще звучит как что-то ненормальное, но я стараюсь радоваться этому факту.

Нужно ставить перед собой цели в течение сезона и на каждом турнире. И моя главная цель сейчас – оставаться первой ракеткой мира. А если я потеряю эту позицию, как можно скорее ее вернуть. Это помогало мне показывать свой лучший теннис на больших турнирах.

В Торонто для меня была не самая удачная неделя, но зато есть много вещей, которые я могу улучшить. В прошлом году я проиграл в первом матче в Монреале и в четвертьфинале в Цинциннати, а потом выиграл US Open. Я должен отпустить прошлую неделю и постараться выступить здесь лучше».

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1 комментарий

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Сергей48
Так держать! Нам тоже нравятся такие битвы)
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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